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凱米交通異動懶人包！雙鐵下午3時前停駛　26公路預警封閉

▲▼台鐵,TPASS,EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵下午3點前全線停駛。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風威脅，高鐵今日下午3時前停駛，3時後改開自由座列車；台鐵下午3時前全線全面停駛；26處公路路段預警性封閉；國內海運航線及小三通船班全部停航；國內外班機取消449架次。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

台鐵

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凱米強颱肆虐台鐵，和平=和仁電車線倒塌，崇德=和仁間土石流淹沒軌道，路線中斷，台鐵今天(25日)下午3時前全線所有列車停駛，購買颱風警報期間車票旅客，1年內可持未搭乘車票退票免手續費。

由於北迴線崇德=和仁間部分路段遭土石流淹沒，台鐵公司表示，因部分路線需待風雨漸小後方能進行巡查並評估修復進度，後續通車時間將再發布新聞說明。

台鐵25日下午3時前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。

二、東部幹線(樹林=台東)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。

三、南迴線：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。

四、 支線：
平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線停駛。

▲▼台灣高鐵公司入選「全球百大永續企業」，全球排名第9、亞太排名第1。（圖／高鐵）

▲高鐵下午3點前停駛。（圖／高鐵）

高鐵

高鐵今(25日)下午3時前全線停駛，下午3時後復駛並調整班表，每小時雙向開出3班自由座列車。

台灣高鐵表示，今日下午3時前全線將暫停營運；3時起，由南港站南下及左營站北上，每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車。旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。

高鐵營運調整如下：

1.南港站南下及左營站北上，自15時起每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車，端點站發車時刻均為每整點、20分及40分。

2.台中站於15：00及15：40將各發出一班南下及北上每站停靠之全車自由座列車，加強服務自台中站出發的旅客。

3.今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站

▲▼為避免坍方與土石流，造成交通阻斷、人車受困，台11甲線光豐公路全線封閉。（圖／鳳林警分局提供，下同）

▲凱米颱風影響，部分公路路段預警封閉。（圖／鳳林警分局提供）

公路

凱米颱風來襲，省公路已有26處預警性封閉。

預警性封閉路段26處，將視風雨狀況開放通行:

1.基隆市中正區台2線70K(潮境公園)，24日起已實施預警性封閉。
2.桃園市復興區台7線22K+800~94K(羅浮至牛鬥橋)，24日起已實施預警性封閉。
3.宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光路段)，24日起已實施預警性封閉。
4.桃園市大溪區台7乙8K+200~12K(五寮至三民路段)，24日起已實施預警性封閉 。
5.臺中市和平區台8線臨37中橫便道0K~16K+746(谷關至德基路段)，24日起已實施預警性封閉。
6.臺中市和平區台8線76K~78K(靈甫橋路段)，24日起已實施預警性封閉。
7.南投縣仁愛鄉台8線85K~110K(榮興至大禹嶺路段)，24日起已實施預警性封閉。
8.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~184K+500(關原至太魯閣口路段)，24日起已實施預警性封閉。
9.新北市坪林區台9線38K~68K+500(坪林至金面路段)，24日起已實施預警性封閉。
10.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K+130~165K+700(蘇澳至崇德路段)，24日起已實施預警性封閉。
11.新北市烏來區台9甲線14K~19K+900(烏來至孝義路段)，24日起已實施預警性封閉。
12.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K~64K+900(蘇澳至和仁路段)，24日起已實施預警性封閉。
13.花蓮縣豐濱鄉台11線30K~37K(芭崎至磯崎路段)，24日21時實施預警性封閉。
14.花蓮縣光復鄉至花蓮縣豐濱鄉台11甲線4K~16K(光復至豐濱路段)，24日起已實施預警性封閉。
15.南投縣仁愛鄉台14線68K~99K(南豐至屯原路段)，24日起已實施預警性封閉。
16.南投縣仁愛鄉台14甲線18K~32K+700(翠峰至松雪樓路段)，24日起已實施預警性封閉。
17.南投縣信義鄉台16臨29線0K~11K+800(地利至合流坪路段)，24日起已實施預警性封閉。
18.嘉義縣阿里山鄉台18線34K~88K(觸口至阿里山路段)，24日起已實施預警性封閉。
19.南投縣信義鄉台18線98K+700~108K(自忠至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。
20.高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興路段)，24日起已實施預警性封閉。
21.臺東縣海端鄉台20線149K～181K(向陽至霧鹿路段)，24日起已實施預警性封閉。
22.高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，24日起已實施預警性封閉。
23.南投縣信義鄉台21線110K+500~144K+385(草坪頭至塔塔加路段)，24日起已實施預警性封閉。
24.花蓮縣富里鄉台23線7K~臺東縣東河鄉25K+100(豐南村至北源路段)， 24日起已實施預警性封閉。
25.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)，24日起已實施預警性封閉。
26.高雄市那瑪夏區台29線臨11便道0K~12K (那瑪夏至五里埔路段)，24日起已實施預警性封閉。

▲▼桃機,桃園機場,旅客,報到,人潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲凱米颱風影響，部分航班取消或改時。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

航空

民航局表示，凱米颱風影響，今國內線航班264架次全數取消，國際線則取消185架次，整體國內外航班明天共取消449架次。

長榮航空

因受凱米颱風影響，長榮航空今日上午往返桃園機場航班預計取消49班，延後出發及抵達21班，中午過後陸續恢復飛航；松山機場、高雄小港機場航班則維持正常起降。

長榮航空將依天候狀況調整航班，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。

華航

凱米颱風影響，華航表示，華航及華信國際線7月25日部分航班異動，包括CI154/CI155桃園往返名古屋、CI156/CI157桃園往返大阪、CI102/CI103高雄往返東京、CI164/CI165高雄往返首爾、CI701/CI702桃園往返馬尼拉、CI7915/CI7916桃園往返仰光、CI787/CI788桃園往返峴港。

以及CI763/CI764桃園往返雅加達、CI833桃園飛往曼谷、CI731桃園飛往檳城、CI601/CI602/CI909/CI922桃園往返香港、CI933/CI934高雄往返香港、CI501/CI502桃園往返上海、AE991/AE992桃園往返廈門、AE967/AE968高雄往返廈門、CI585/CI586高雄往返深圳取消，部分桃園/松山/高雄往返航班延後起飛。

華航表示，將隨時關注颱風動態，持續更新7月25日、 7月26日航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

星宇航空

星宇航空也調整7月25日往返桃園機場航班預計新增6班、異動8班，新增航班包括仙台JX1862/JX1863(08:00-12:20/13:20-16:10)、函館JX1860/JX1861(09:00-13:45/15:30-18:40)、曼谷JX1745/JX1746(18:00-21:00/22:00-3:00)

起飛時間異動航班包括JX721桃園-檳城延後至14:00起飛、JX722檳城-桃園延後至19:35起飛、JX838桃園-名古屋延後至16:40起飛、JX839名古屋-桃園延後至21:30起飛、JX870桃園-沖繩延後至17:30起飛、JX871沖繩-桃園延後至21:05起飛、JX235桃園-香港延後至17:40起飛、JX236香港-桃園延後至20:35起飛。

星宇航空表示，旅客於搭機前可留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。

華信航空

受到凱米颱風影響，華信航空今日國內航班全天取消。

華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

立榮航空

受到凱米颱風影響，立榮航空宣布，今日國內線航班全數取消。另7月26日除本島往返馬祖航線中午12時前全數取消外，其餘航班將維持正常營運。

立榮航空表示，將視天候狀況機動調整航班，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網或APP查詢。

船運

今日受凱米颱風影響，國內各海運航線及小三通船班全部停航。

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