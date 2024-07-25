沖繩人「防颱1動作」不怕愛車被吹翻　網友大讚

▲沖繩人分享防颱措施。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

凱米颱風災情不斷，日本沖繩24日颳起強風，一度有超過1400戶停電，石垣島地區25日街道淹水。不過對於防災，日本網友在社群平台X分享照片，引發不少人討論。

網友「@R__mini」發文並附上3張車輛翻覆的照片，並轉發另一人的發文說明，當颱風侵襲時，當地會出現輕型車輛被大風吹到翻覆的狀況，因此許多車主會使用繩索或是綁帶把輪胎固定在地面上，這並非車輛違規，而是防颱措施，「沖繩以外的人看到可能會覺得很困惑，所以才說明一下」。

此文一出引發不少網友討論，紛紛留言提到「這是個好主意，室外停車場很危險」、「請大家注意安全」、「住在颱風很少的北海道，但無法想像會有把車子吹飛的強風……」。也有沖繩當地人透露，不只車子會被吹飛，屋頂也會被颱風吹走，還會停電。

琉球放送報導，第3號颱風凱米正逐漸遠離，但也影響到沖繩地區，與那國島24日下午颳起猛烈強風，觀測最大瞬間風速每秒50.2公尺，八重山地區一度有1400多戶停電。到了25日凌晨，石垣島地區出現線狀降水帶，市內道路淹水，上午風雨減弱之後，商家業者忙著整理散落一地的樹枝與樹葉。