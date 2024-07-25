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陳耀訓拒改單！颱風天取貨　消保官：等同消費者拿生命對賭

▲▼陳耀訓蛋黃酥遇颱風假卻不給改單，引發民眾怒火。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery）

▲陳耀訓蛋黃酥遇颱風假卻不給改單，引發民眾怒火。（圖／翻攝自Facebook／陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery）

記者陳家祥／台北報導

陳耀訓・麵包埠販售的蛋黃酥號稱「蛋黃酥界愛馬仕」，受到大批饕客追捧，常常開賣1分鐘完售。但此次凱米颱風卻發生不准取消或更改訂單情況，客服甚至稱「颱風天也不是我們的問題」，引發討論。對此，北市消保官龔千雅指出，業者行為等同要消費者拿生命安全對賭，未考量消費者人身安全，建議業者彈性提供替代方案。

「陳耀訓・麵包埠」近年以蛋黃酥打出知名度，躍為排隊名店，但此次強颱凱米來襲，北市24、25日兩天停班停課，業者卻刁難消費者，稱蛋黃酥僅願保留到隔日16點領取,若仍未取貨，視同放棄且不提供退款服務。

對此，北市簡任消保官龔千雅回應，截至7月25日上午10點，已接獲3件消費者申訴，分別為高市1件、北市2件。

龔千雅說，若消費者因颱風，擔憂人身安全而無法如期前往取貨，屬不可歸責於消費者之情形。業者自訂「若隔日仍未取貨，視同放棄」，等同要求消費者拿生命身體對賭，未考量消費者人身安全。

龔千雅表示，建議業者彈性提供替代方案，例如開放全額退費、或代為保管蛋黃酥供消費者選擇於颱風離開後再前往取貨等，供消費者選擇，友善維護消費者之生命身體安全。若消費者訂單遭取消，可向各縣市政府提出消費爭議申訴。

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