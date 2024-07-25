日本山形縣迎來「數十年一遇」極強豪雨　氣象廳緊急發布警報

記者羅翊宬／編譯

日本山形縣、秋田縣、新潟縣因受到梅雨鋒面等影響，出現非常強烈的降雨。為此，日本氣象廳今（25）日特別針對山形縣發布最高層級的「大雨特別警報」，不排除部分地區將迎來前所未有的暴雨。

根據《日本放送協會》，日本氣象廳於25日下午1時（台灣時間中午12時）針對山形縣酒田市、遊佐町發布第5階段的「大雨特別警報」，為所有暴雨警報的最高層級，尤其山形縣部分地區將迎來「數十年來一遇」的強烈降雨，短時間內的驚人降雨量，使當地極有可能出現洪水、土石流等災情。

統計指出，山形縣酒田市截至25日下午12時20分，24個小時內的降雨量已達到186.5毫米。至於日本氣象廳雷達統計，截至25日上午9時，山形縣酒田是南部的時雨量為100毫米；截至上午9時10分，山形縣遊佐町附近時雨量為110毫米、酒田市北部附近則出現每小時100毫米的猛烈降雨。

據悉，位於秋田縣由利本莊市、流經石澤川的堤防已經因為這場短時間內的暴雨而氾濫，當局緊急撤離86戶、231名居民。