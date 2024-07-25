日本山形縣迎來「數十年一遇」極強豪雨　氣象廳緊急發布警報

記者羅翊宬／編譯
日本山形縣、秋田縣、新潟縣因受到梅雨鋒面等影響，出現非常強烈的降雨。為此，日本氣象廳今（25）日特別針對山形縣發布最高層級的「大雨特別警報」，不排除部分地區將迎來前所未有的暴雨。
根據《日本放送協會》，日本氣象廳於25日下午1時（台灣時間中午12時）針對山形縣酒田市、遊佐町發布第5階段的「大雨特別警報」，為所有暴雨警報的最高層級，尤其山形縣部分地區將迎來「數十年來一遇」的強烈降雨，短時間內的驚人降雨量，使當地極有可能出現洪水、土石流等災情。
統計指出，山形縣酒田市截至25日下午12時20分，24個小時內的降雨量已達到186.5毫米。至於日本氣象廳雷達統計，截至25日上午9時，山形縣酒田是南部的時雨量為100毫米；截至上午9時10分，山形縣遊佐町附近時雨量為110毫米、酒田市北部附近則出現每小時100毫米的猛烈降雨。
據悉，位於秋田縣由利本莊市、流經石澤川的堤防已經因為這場短時間內的暴雨而氾濫，當局緊急撤離86戶、231名居民。
【速報】山形県・酒田市、遊佐町に「大雨特別警報」、直ちに身の安全の確保をhttps://t.co/1slfH4S8oh— ライブドアニュース (@livedoornews) July 25, 2024
数十年に一度のこれまで経験したことのないような危険が差し迫った状況にあり、気象庁は大雨による災害がすでに発生している可能性が極めて高いとして身の安全の確保を呼びかけている。 pic.twitter.com/LgRDZY1CbK
2度目の冠水…車が通ると玄関にも水が— Mayu (@Mayu525630) July 25, 2024
#大雨#冠水#山形県酒田市 pic.twitter.com/OU3pqF7GlO
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