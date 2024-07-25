中南部雨量暴增　3座水庫蓄水量100%！「曾文水庫1數據」驚呆他

▲有3座水庫蓄水量達100%。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）



記者施怡妏／綜合報導

颱風凱米中心雖然已在今日（25日）清晨出海，但中南部雨量劇增，高雄市更是從深夜下了驚人雨量，市區有多處淹水，據台灣水庫即時水情與經濟部水利署資訊，全台共有3座水庫蓄水率衝達100%，超過90%的則有7座，有網友指出，台南的曾文水庫，更是在短短一天，就被灌進四分之一的蓄水量。

根據「台灣水庫即時水情」網站顯示，截至7月25日11時，蓄水量達100%的水庫有湖山水庫（雲林、彰化、嘉義）、南化水庫（台南、高雄），以及白河水庫（台南）。

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超過90%的水庫則有7座，分別是永和山水庫（新竹、苗栗）94.6%、鯉魚潭水庫（苗栗、台中）97.9%、德基水庫（台中）91.9%、日月潭水庫（南投）99.4%、仁義潭水庫（嘉義）94.9%、蘭潭水庫（嘉義）90.4%，以及烏山頭水庫（台南）97.7%。

有網友在PTT發文驚呼「曾文水庫是不是再下一天雨就滿了？」曾文水庫是全台蓄水量最大的水庫，比對24日跟25日的蓄水狀況，「才一天時間，就被灌進1/4的蓄水量，今天再下一天水庫應該就滿了吧」。根據經濟部水利署的資料顯示，24日稱曾文水庫蓄水量為49.77%，25日直接飆到74.01%，目前蓄水量為80%，成長速度相當驚人。

水利署長賴建信表示，颱風來臨前各所屬已完成主要水庫不同情勢操作策略擬定，後續各水庫管理單位會依實際降雨情形滾動檢討操作，在進行水庫蓄水同時，也會兼顧水庫排砂、沖淤及下游防洪安全。

▼曾文水庫水情。（圖／翻攝自經濟部水利署）

