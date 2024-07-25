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飛行至6100公尺高空　駕駛艙「窗戶出現裂縫」！緊急返航那霸

▲▼一架班機飛往宮古島時，發現機艙窗戶出現裂縫，緊急飛返那霸機場。（圖／達志影像）

▲一架班機飛往宮古島時，發現機艙窗戶出現裂縫，緊急飛返那霸機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本稍早發生一起離譜的飛安意外！一架航班今（25）日上午從沖繩縣那霸機場起飛、準備飛往宮古島，豈料當該架班機飛行至高度6100公尺的高空時，卻突然發現窗戶竟然出現細微的裂縫，嚇得讓機組人員決定讓班機飛回那霸。

根據日媒《琉球放送》，日本國土交通省大阪航空局那霸空港事務所指出，25日上午8時20分（台灣時間上午7時20分）發生一起離譜的意外，「琉球空中通勤」（RAC）航班801預計從那霸機場飛往宮古島，豈料當飛行至那霸機場西南方140公里、6100公尺高空處時，卻有著驚人的發現。

原來，駕駛艙正面右側的窗戶，竟然出現細微的裂縫。

於是，該架班機才於8時28分緊急返航那霸，並於9時11分成功降落那霸機場，幸好乘客、機組人員一共31人並未受傷，才結束這場驚魂記。相關當局並未發布「緊急事態宣言」，至於那霸機場的跑道也未因此封閉。

據悉，客艙增壓後會導致飛機內外的壓力差變大，一旦突然打開飛機窗戶，或是窗戶出現破裂，便會導致飛機機艙內氣壓瞬間降低，艙內物品包括旅客都會被吸出窗外，而氣壓和溫度驟降也會使機上人員出現生命危險。

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