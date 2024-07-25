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別的縣市早宣布停班課「北市仍堅持8點」　網曝原因大讚：很合理

▲▼凱米颱風襲台 颱風假 民眾冒風雨出門採買 難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲凱米颱風襲台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風襲台，全台罕見連放24日、25日兩天颱風假，就有網友表示，有些縣市下午5、6點就發布停班停課的公告，但北部地區直到晚上8點才宣布，為何不跟其他縣市一樣提早公布？貼文曝光，網友表示政府有一定的SOP，只要不要拖到隔天早上再公布就好，而且北部又是首都，做任何決定都必須謹慎。

有網友在PTT發文，「為啥北北基都要拖到8點才宣布？」 回顧以往的颱風假，很多縣市早早就公布隔天會不會上班上課，而這次的凱米颱風，大家都在等25日是否停班停課，別的縣市都已經公布完了，台北直到晚上8點才公布，「為啥每次北北基都要拖到8點才宣布？」

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▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北北基桃連放兩天颱風假。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光，網友表示背後有一定的SOP，「愈晚公布愈能減少失誤，颱風只能預測而且變因很多，再說了台北市作為首都放不放影響很大，當然要謹慎」、「因為北北基桃四個行政區的交通是一體的，牽一髮而動全身，所以必須謹慎處理」、「三個字：怕被罵」、「他們要等氣象局匯報預測隔天風速、雨量等等的資料，然後四個縣市首長還要一起開會評估，這都有SOP跟標準在的」、「北北基從今天下午開始就說晚上8點宣布了，也沒遲到也沒拖時間，晚上8點一到就馬上公布，其他縣市要提早公布是他們的事情，我不懂為什麼一定要跟別人一樣提早公布」。

不少網友認為，晚上8點是很好的時間，「我覺得晚上8點公布蠻好的，至少不用影響第二天，八點這個時間我覺得也很合理」、「以前唸書都是早上起來等新聞」、「至少有SOP比較好吧，不然要像以前一樣等早上6點很哭」、「我覺得晚上8點公布蠻好的，至少不用影響第二天」、「以前隔天6點才宣布」。

據了解，24日傍晚就陸續有縣市公布25日停班停課，但北北基桃仍維持晚間8點公告。台北市長蔣萬安今日表示，昨晚7點進入EOC聽取最新資料並做綜整評估，4縣市密切聯繫溝通，依原則晚上8時公布，過往颱風來臨時，如果要決定隔天是否停班停課，都是在晚間8點做宣布。

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