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高雄義享廣場難逃雨彈也淹了　火速排水！喜迎《社內相親》薛仁雅

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風強襲，短時間內落下驚人雷雨彈，讓高雄今(25日)各地傳出災情。義享時尚廣場今日上午疑因瞬間雨量導致排水不及，造成1樓出現積水，由於韓國女星薛仁雅下午要擔任精品開幕嘉賓，員工捲起袖子力拚讓商場儘速在中午前恢復原貌，開幕活動也在下午3點30分順利開始。

▲▼義享淹水。（圖／翻攝網路）

▲義享時尚廣場今日上午爆管釀淹水，員工加速恢復，下午迎薛仁雅為精品開幕站台。（圖／翻攝網路）

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薛仁雅以爆笑甜寵劇《社內相親》打開知名度，她受精品品牌邀請，到高雄義享時尚廣場擔任精品開幕嘉賓，不巧卻碰上強颱凱米襲台，不過薛仁雅仍照原訂行程，昨(24日)搭乘大韓航空平安抵達小港機場。

▲▼韓星薛仁雅無懼強颱。（圖／民眾提供）

▲韓星薛仁雅無懼強颱，昨日下午飛抵小港機場。（圖／民眾提供）

薛仁雅昨日步出接機大廳，她頂著俏麗短髮造型現身，身穿黑色羅紋針織衫、搭配高腰丹寧工裝褲，不少粉絲無畏風雨到場應援，並送上餅乾零食和台味十足的「茄芷袋」，歐逆也親切地向粉絲握手致意。

受天氣影響，昨日義享時尚廣場緊急宣布下午4點30分休館，今早本來計畫下午2點營業，又因外頭雨勢不斷，疑因瞬間雨量排水不及，導致一樓出現積水，因此宣布休館一天。

薛仁雅此次是首度來台亮相，並計畫在高雄待3天，因此品牌方決定，無論百貨最終是否開門營業，薛仁雅擔任開幕嘉賓是勢在必行。因此，為準備下午精品開幕會，業者今日上午緊急加派人手幫忙排水，並在中午前順利清除積水。

▲▼薛仁雅精品開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲百貨加速排水，下午精品品牌順利開幕。（圖／記者許宥孺攝）

開幕活動於下午3點30分順利開始，薛仁雅以一席黑色長裙、奶茶色高跟鞋、精品LOGO壓紋包包亮麗現身。主持人容嘉先以韓文向薛仁雅打招呼並說「Welcome to Taiwan」，薛仁雅開心地呼說：「woo~」，並以中文說「我愛你」。容嘉也提及，歐逆第一次到台灣就碰上颱風，薛仁雅則說，她了解台灣這幾天有颱風，她也很關心台灣的災情，希望大家都平安無事。

隨後，亞太市場副總裁帶領薛仁雅進入店內瀏覽介紹商品，薛仁雅當場試了2款香水，直呼很喜歡，品牌也大方直接贈送給她。

▲▼薛仁雅精品開幕。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼薛仁雅嘗試兩款香水表示很喜歡。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼薛仁雅精品開幕。（圖／記者許宥孺攝）

薛仁雅曾飾演熱門韓劇《哲仁王后》恃寵而驕卻愛恨分明的嬪妃，與《社內相親》裡直率純粹的討喜千金「陳映書」，因而引發觀眾高度關注，並於2023年底黑馬話題韓劇《閃亮的西瓜》擔綱主角，扮演擅長拉大提琴的氣質校花；私底下的她個性爽朗充滿活力熱愛戶外運動，經歷過4年偶像練習生涯練就深厚的唱歌功力，更常分享彈吉他清唱的片段，才華洋溢。

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