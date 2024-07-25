凱米「開始動了」將登陸福建　專家示警：南部大雨持續

▲凱米颱風將在傍晚登陸中國福建 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風最快今（25日）深夜解除台灣本島陸上警報，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」貼文指出，颱風終於開始動了，預計傍晚前將登陸福建，颱風強度、暴風圈都會進一步減小，台中以南都是風雨交加的天氣到晚間，南部大雨持續，今晚一定要平安度過。

天氣風險表示，颱風終於開始動了，預計在今天傍晚前將登陸福建，颱風強度、暴風圈都會進一步減小。原本停留在南台灣的雨帶，也隨著颱風移動，進入中部地區。

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貼文表示，目前台中以南都是風雨交加的天氣，至少會持續到今天晚間，新竹、苗栗今晚也會有一波明顯的風雨。在西南氣流的加持下，颱風南側廣達500公里寬的外圍環流，也會隨著颱風北抬，今天晚間會持續為雨量已經爆表的高雄、屏東帶來強降雨。

天氣風險指出，中央氣象署上修本次颱風中南部的總雨量預測。高屏山區的總雨量將來到2000至2200毫米，南高屏的平地也將達到1000毫米。

貼文也表示，按照颱風環流的規模、移速，及參考雨量預報，目前降雨的進度條大概已經來到60至70%。明天中南部雖然還是持續有雨，但會比今天小很多。

氣象署預報員劉宇其說，今天中南部降雨劇烈，嘉義以南、台中及南投山區、雲林山區有超大豪雨發生，鄰近地區有豪雨或局部大豪雨，入夜後降雨趨緩，但西南風仍強勁，南部及中部山區雨勢仍明顯，明日緩和，但中南部仍有大豪雨。

他表示，今天新竹以南要留意劇烈降雨，沿海地區仍有10、11級陣風；台東、澎湖連帶受到影響有局部大雨豪雨；金門、馬祖因颱風逐漸靠近受影響，今入夜後，風勢與降雨有增強現象，明天清晨前都有較明顯的降雨。