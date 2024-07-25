高雄暴雨又淹水！台電搶修被迫放緩　17541戶仍停電中

記者賴文萱／高雄報導

在強颱凱米強風暴雨影響之下，造成高雄45968戶停電，由於大量雨勢，加上適逢滿潮，市區在短時間強降雨下，多處道路因積水無法通行、封路，造成台電人員搶修困難，搶修速度也被迫放緩，目前17,541戶仍在停電中，台電懇請民眾多多諒解。

▲三民區一處大樓地下室淹水情況，現場已動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，截至25日下午16時最新資訊，凱米颱風在高雄區處轄區共影響45,968戶，目前停電17,541戶。另本處轄下民族變電所因出現高低水位警報，除現場自備抽水機抽水，也同時向市府請求支援大型抽水機。本處今日統計，因強降雨而須派員前往查修之配電室多達80處，現已動用所有資源，加緊事故巡查後，再加派人力儘速搶修，以完成復電。

▲三民區一處大樓地下室淹水情況，現場已動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中。（圖／記者賴文萱翻攝）

另針對三民區建工路、建元路、德山街一帶停電事故，共4,468戶受影響，起因為三民區德山街一處大樓地下室淹水，目前現場已動用1台吸泥車、5台抽水機持續抽水中，惟該處地下室屬於五棟大樓連通，占地約2,000平方公尺，以地下一樓3米高計算，初估淹水量約6,000立方公尺（6,000,000公升），以一個浴缸200公升計，大約等於3萬個浴缸的水量待抽出。

台電表示，將持續待命，待地下室積水抽完，將立即安排同仁進入查修，並致力先行讓上、下游復電，所需時間將視抽水進度而定，還請民眾多加諒解。同仁現已在現場努力中，目前由於颱風外圍環流影響很大，事故案件眾多，輕重緩急不一，還請民眾多多諒解。