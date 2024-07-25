24歲港女模曼谷豪宅遇害！疑遭男友狠砍9刀慘死

▲泰國曼谷巴威區驚傳駭人命案，一名24歲香港女模特兒在當地遭砍殺，身中9刀失血慘死，而兇嫌疑似就是同為香港人的男友。（圖／翻攝自CalCarries Hong Kong）

圖文／CTWANT

泰國曼谷巴威區（Prawet）驚傳駭人命案！一名24歲香港女模特兒關朵琳（Gwendoline Cretton）在當地的一間豪宅內遭砍殺，身中9刀失血慘死，而兇嫌疑似就是她的枕邊人。

據《香港01》報導，該起命案發生於本月18日傍晚，當時有居民聽見公寓內傳來女子的尖叫聲，急忙向泰國警方報案，員警抵達現場調閱監視器，發現有3名犯嫌合力將關朵琳的遺體抬出住處，其中一人竟是與她同為香港籍的男友。

經警方循線追查，終於成功將犯嫌逮捕歸案，不過死者男友落網時卻供稱，關朵琳是因情緒低落才輕生身亡，否認犯下謀殺罪嫌。

警方調查發現，關朵琳在事發當天還在住處遛狗，而男友卻駕駛一輛白色轎車在附近徘徊，行徑鬼鬼祟祟相當可疑，因此認為男子的供詞不足採信，詳細事發經過及兇嫌的犯案動機，仍待進一步調查釐清。

至於死者身分是否為女模Gwendoline Cretton？香港某模特兒公司回應，死者確實與旗下一名模特兒的名字及年齡相符，不過因為雙方的合約已經結束，不清楚是否為同一人。

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