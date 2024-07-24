他中風車禍「被當酒駕」逮捕！泰警硬關2小時　錯失搶救時機亡

▲克里特中風後被警方逮捕，導致搶救3天後仍不治身亡。（圖／Facebook / เรื่องเล่าเช้านี้）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名男子在開車時中風，意外導致連環車禍，然而警察到場後，卻認為他是酒駕，拒絕讓他接受治療，並當場將他逮捕。男子被關了2個小時後，最終在警局內失去意識。救護人員雖將他送往醫院搶救，但最終仍不治身亡。

根據thethaiger報導，死者克里特（Krit）13日開車載著乘客從素萬那普國際機場到市區的飯店，然而返程途中卻身體不適，撞上其他車輛，引發連環車禍。克里特的女友瑪瑙（Manao）表示，男友在返回機場的途中曾經打電話給她，抱怨自己不舒服，包含頭痛與嘔吐等中風症狀。

瑪瑙隨即勸他去醫院就醫，但克里特卻堅持要先回機場，最終病情惡化，追撞其他車輛。瑪瑙隨後多次打電話給克里特，但是男友都沒有接聽。事故發生後，被撞的車主不斷拍打車窗並呼叫，但是克里特都沒有反應。

警方抵達現場後，認定克里特是酒駕，因此將其逮捕。瑪瑙隨後聯絡上克里特的母親，對方告知她，男友已經被警方依酒駕罪嫌逮捕，瑪瑙隨即告知警方，克里特可能是中風，但是警方不相信，且拒絕讓他接受治療。

直到扣留2小時後，克里特在警局徹底失去意識，當晚9時警方才讓救護人員將他送往醫院治療。然而由於錯過黃金救援時間，克里特在搶救3天後仍不治身亡。

最初被克里特撞到的車主也表示，他當下看得出來克里特明顯是身體不適，而非酒駕，也沒有在克里特身上聞到酒味，但是警方還是堅持要依酒駕嫌疑將他逮捕。