陸生報考香港大學人數大增！港科大、浸大收到破萬份申請

▲香港科技大學。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港《文匯報》報導，香港多間大學今年收到大量中國大陸學生的入學申請，其中，香港科技大學、香港浸會大學都收到了超過萬份的申請，平均一個名額超過45人、30人競爭。

香港科技大學表示，自從網路報考系統開放以來，收到同學、家長廣泛諮詢，反應熱烈，吸引上萬份大陸本科生入學申請，報考人數呈持續增長態勢。

香港科技大學提到，其2024年度大陸招生程式仍進行中，招生名額約為220名，以所接獲報名數計，平均逾45人競爭一個名額。

▼香港浸會大學。（圖／翻攝浸大）



浸會大學表示，其本科課程大陸生申請人數持續增長，由2023/24學年約一萬人增至2024/25學年約1.1萬人，該校2024/25學年擴大了大陸收生學額，共錄取約300名大陸高考生入學。

至於非高考學歷的內地生申請數，浸會大學今年更錄得35%增長，有關審核工作仍在進行，暫已錄取超過70人，預計明年內地收生學額會繼續擴大。

嶺南大學也說，今年收生情況理想，報讀的大陸生人數較去年增加超過25%，預期最終錄取的數目較去年多一倍。大學綜合評估了申請人的考試分數、英文能力、面試表現，各方面的才能等，錄取了很多優秀學生，成功派出全額入學獎學金。

理工大學表示，該校2024/25學年起增加非本地生（包括大陸學生及國際學生）的本科學額，助力建設香港成為國際專上教育樞紐，而今年接獲的大陸應屆高考生申請人數與去年相若，收生人數及水平理想。