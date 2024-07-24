搭泰國「雙條車」站車尾摔出去！港男遭拖行數公尺　頭部重創亡

▲男子摔下車後，手還緊緊抓住欄杆，因此遭拖行數公尺。（圖／翻攝自泰國第7頻道）



記者王佩翊／編譯

香港一名男子日前赴泰國芭達雅旅遊時，乘坐當地著名交通工具「雙條車」卻意外摔車死亡。當時他站在車尾，手抓著鐵欄，沒想到卻意外跌落，隨後被拖行了一段，頭部重擊地面，不幸身亡。

根據當地媒體報導，雙條車為泰國與寮國特有的交通方式，由載貨汽車改裝，後方則改為2排長板凳供乘客搭乘，多為半開放式。48歲的林姓香港男子22日上午8時半左右在芭達雅當地搭乘雙條車後，站在車尾，儘管他手緊抓車尾的鐵桿，但疑似是因為車速過快，竟摔落地面。

▲救護人員趕往現場急救，但男子仍不治身亡。（圖／翻攝自泰國第7頻道）



男子跌落後，被雙條車拖行了一段距離，頭部重擊地面。根據監視器畫面，當時林男跌落後遭拖行，在場的摩托車騎士和路人見狀，紛紛上前搶救。但是肇事的雙條車車主卻未停車查看，而是直接揚長而去。

救護人員獲報後，立即趕到現場，並對林男實施心肺復甦術，同時安排救護車將他送至醫院，但經搶救仍未能挽回他的生命。

▲男子搭乘半開放式的雙條車。（示意圖／VCG）



警方隨後逮捕了肇事司機。司機表示，他並未察覺到有人從車上跌落。警方目前已經聯繫上林男家屬，他們表示將會把遺體運回香港。

根據《香港01》報導，死者為一名警長，原本是與妻女同遊泰國，事發當天自己獨自到寺廟參觀，結束行程後打算搭乘雙條車與妻女會合，沒想到卻發生意外，就此天人永隔。