賀錦麗搭檔是誰　金融時報：民主黨金主點名3人選正在受審查

▲誰是賀錦麗搭檔，民主黨金主點名3人選。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登退選，轉而支持副總統賀錦麗作為候選人後，與賀錦麗關係密切的民主黨金主透露，賓州州長夏皮洛、亞利桑那州參議員凱利、北卡州長古柏是最有希望的副手人選。

「金融時報」（Financial Times）報導，消息人士表示，這3人已獲得華爾街和好萊塢的主要捐助者支持，目前正受到前總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期的司法部長霍德（Eric Holder）審查。

知情人士透露，華爾街的支持者偏好夏皮洛（Josh Shapiro）或古柏（Roy Cooper），好萊塢的民主黨捐款人則力推凱利（Mark Kelly）。

名單上其他人選還包括肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）與伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）。

現任總統拜登（Joe Biden）21日宣布放棄競選連任，轉向支持賀錦麗（Kamala Harris）作為總統候選人，民主黨在經歷局勢變化迅疾如風的2天後，啟動了這場副手資格審查程序。在此之前，拜登在上個月電視辯論中的糟糕表現，引發民主黨換將聲浪。

賀錦麗昨天在第一個全天競選活動中，已獲得足夠的黨代表支持，並募得創紀錄的捐款。

這3位捐款人眼中的熱門副總統人選，都與賀錦麗有交情。古柏與賀錦麗曾在同一時期擔任州檢察長，拜登退選前的最近幾周，他們在北卡羅來納州一起造勢。另一名前州檢察長夏皮洛已與賀錦麗相識近20年。

賀錦麗也與凱利及其妻子吉佛茲（Gabby Giffords）關係密切。凱利是退伍軍人，曾任美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，他的妻子、前亞利桑那州聯邦眾議員吉佛茲在2011年遭槍擊，險些喪命。

許多華爾街捐款人對夏皮洛青睞有加，認為這位51歲的州長能在幫助賀錦麗贏得賓州這個搖擺州方面，發揮關鍵的作用。而賓州對今年選情有決定性影響力。

凱利也受到許多好萊塢和華爾街的民主黨金主支持，他們看重他作為NASA太空人的背景，以及他在另一個搖擺州亞利桑那州受歡迎的程度。

前美國駐西班牙大使索羅門（Alan Solomont）日前在麻薩諸塞州舉辦的募款活動中，為賀錦麗募得200萬美元。他表示：「我希望看見參議員凱利成為副總統候選人。」

「他和妻子吉佛茲對政治暴力的瞭解不亞於任何人，他們對槍枝安全的領導力，對年輕選民也很有吸引力。」