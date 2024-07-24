　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賀錦麗接手拜登「9500萬競選帳戶」　川普陣營批違規：無恥搶錢

▲▼美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普的競選團隊今天向聯邦選舉委員會提出投訴，稱副總統賀錦麗接收總統拜登競選連任籌集的資金不合法。

路透社報導，81歲的民主黨籍現任總統拜登21日拋出震撼彈，宣布退出2024年總統大選、不尋求連任，並表態支持賀錦麗逐鹿白宮。賀錦麗隨後接手拜登的競選捐款帳戶，並在22日晚間獲得多數黨代表承諾支持，將在下個月的全國代表大會獲得提名。

截至6月底，拜登的競選捐款帳戶已有大約9500萬美元，而與帳戶有關的爭議是共和黨多管齊下，努力阻止賀錦麗爭取代表民主黨出戰的部分舉措。

根據川普競選團隊法律總顧問瓦林登（David Warrington）提交的文件，川普陣營主張這是「無恥的搶錢行為」，賀錦麗正在犯下他所謂的「美國歷史上最大的競選財務違規行為」。

無黨派監督組織「競選法律中心」（Campaign Legal Center）律師高許（Saurav Ghosh）表示，由於賀錦麗原本就是以副總統候選人身分作為「拜登競選陣營」的一員，她應有資格接手這筆競選經費。

無論如何，選舉監管機構不太可能在11月5日大選前解決這個問題。

聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）表示，他們無法對未解決的執行問題發表評論。

賀錦麗的競選團隊表示，自拜登21日退選並公開支持她以來，已經籌集了1億美元，在短短幾天內就超過拜登競選總部結餘的募款金額。她的競選團隊對聯邦選舉委員會接獲的投訴不予理會。

賀錦麗競選發言人盧瓦克（Charles Kretchmer Lutvak）說：「共和黨人可能會嫉妒民主黨人有動力擊敗川普和他的『讓美國再次偉大』（MAGA）盟友，但毫無根據的法律主張，就跟他們多年來試圖壓制選票和竊取選舉的做法一樣，只會在我們招募志工、選民交談，並贏得這次選舉時，分散大家的注意力。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
快訊／颱風天怪手翻覆壓頸　新北里長搶救無效亡
快訊／凱米攪局！顏寬恒豪宅假買賣案　延至7／26宣判
快訊／屏東跟進了！12縣市「明天停班停課」
快訊／高雄宣布明停班停課
「颱風假雞排」是真的！好玩留言竟變訂單　業者證實已收到錢
強颱凱米襲台　新竹1萬4千多戶停電！
LIVE／凱米颱風威脅全台　氣象署最新說明
快訊／新竹縣跟進！　10縣市明天停班停課
快訊／新竹市宣布「明天停止上班上課」　8縣市今晚可知答案
快訊／嘉義縣宣布　明天停止上班上課
凱米10級風暴圈進宜花、大台北！　一圖秒懂各地風雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

現場畫面曝！澳女巴黎遭性侵「手拎內衣狂逃」　嫌追到餐廳囂張揮拳

嬰兒一出生「8隻手腳2張臉」嚇壞接生員　印度鄉民衝醫院圍觀

北韓今空飄300顆垃圾氣球！氣球墜電車車頂　就連美軍基地也收到

人腿沖上岸！他被鯊魚咬斷腿　「狗牽繩」止血奇蹟生還　

尼泊爾客機墜毀18死！剛起飛「詭異右傾」　著陸打滑燒成火球

YTR夫婦爽嗑生蠔！竟吃下「致命病毒」昏迷　送加護病房8天1死1傷

菲律賓決定查禁離岸博弈公司　下令外籍人士2個月內離境

賀錦麗接手拜登「9500萬競選帳戶」　川普陣營批違規：無恥搶錢

天空「轟」一聲突降飛魚！美夫妻驚見特斯拉玻璃被砸碎　離奇原因曝

性侵媽媽未遂！泰17歲少年揪鄰居「私刑正義」　打死惡狼

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來

凱米直衝台灣頭「本島全列陸警」　暴風圈24日早觸陸！嚴防強風豪雨

安芝儇、趙娟週跳疾風街道　各站一三壘側應援神同步！

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

胡瓜為演出挑戰Energy16蹲　「已經練到36蹲」

現場畫面曝！澳女巴黎遭性侵「手拎內衣狂逃」　嫌追到餐廳囂張揮拳

嬰兒一出生「8隻手腳2張臉」嚇壞接生員　印度鄉民衝醫院圍觀

北韓今空飄300顆垃圾氣球！氣球墜電車車頂　就連美軍基地也收到

人腿沖上岸！他被鯊魚咬斷腿　「狗牽繩」止血奇蹟生還　

尼泊爾客機墜毀18死！剛起飛「詭異右傾」　著陸打滑燒成火球

YTR夫婦爽嗑生蠔！竟吃下「致命病毒」昏迷　送加護病房8天1死1傷

菲律賓決定查禁離岸博弈公司　下令外籍人士2個月內離境

賀錦麗接手拜登「9500萬競選帳戶」　川普陣營批違規：無恥搶錢

天空「轟」一聲突降飛魚！美夫妻驚見特斯拉玻璃被砸碎　離奇原因曝

性侵媽媽未遂！泰17歲少年揪鄰居「私刑正義」　打死惡狼

凱米「南轉再北翹」最新路徑曝　晚間登陸豪雨灌全台

現場畫面曝！澳女巴黎遭性侵「手拎內衣狂逃」　嫌追到餐廳囂張揮拳

AKB48 Team TP成員消失一年近況曝光！　重返舞台宣布好消息

凱米來襲！公路局：北部省道5監控路段　今預警性封閉

基隆、北海岸最高5千戶停電　台電總動員持續搶修

無懼凱米襲台！《社內相親》薛仁雅抵高雄　明如期站台精品開幕

彰化搶頭香宣布明天再停班停課　網湧入力讚王惠美：我愛妳

凱米襲台！阿里山公路觸口橋「大樹倒路中」　警民攜手排除搶通

強颱凱米登陸線上看！在家觀浪最安全　海委會海域安全網助防颱

盧秀燕落地美國立即返台坐鎮　台中藍委：具決斷力且負責任

中年男800元揪55歲賣淫女開戰！15分鐘還沒到...警上門抓壞壞

國際熱門新聞

防性愛床？跳水王子實測選手村「回收紙板床」

颱風凱米暴雨水深及腰　馬尼拉進緊急狀態

即／日本埼玉「龍捲風」襲擊！詭異怪風畫面曝

即／日氣象廳：凱米升強烈颱風　今晚登陸宜花

澳女在巴黎遭5男性侵　手拎內衣、神智不清

即／尼泊爾客機墜毀　機上19人僅機師倖存

遊菲律賓玩跳氣球！女飛上高空重摔斷脖亡

人妻趴床斷氣　智慧手錶逆轉案情

研究：50年內巴西可能不再適合人類居住

北韓女隊員偷看淚之女王　遭戴腳鐐公開羞辱

黃石公園「熱液爆炸」影片曝！　 遊客嚇壞狂奔

凱米「外圍環流」重創菲律賓　釀淹水、土石流

川普稱台灣「偷走美晶片業」　CNN打臉

非裔女報案！美國警察到場「3槍射殺她」

更多熱門

相關新聞

天降飛魚！特斯拉玻璃被砸碎　離奇原因曝

天降飛魚！特斯拉玻璃被砸碎　離奇原因曝

美國來自紐澤西的一對夫婦最近經歷了一起詭異的事。他們最近在位於大西洋高地的家聽到了一聲巨響，出外查看後才發現天上居然離奇降下小魚，導致他們停在屋外的的特斯拉上滿是魚鱗和鮮血。

川普稱台灣「偷走美晶片業」　CNN打臉

川普稱台灣「偷走美晶片業」　CNN打臉

美特勤局不斷出包！他朝白宮開槍、特工白嫖

美特勤局不斷出包！他朝白宮開槍、特工白嫖

罕見畫面！座頭鯨衝破水面「撞翻船」

罕見畫面！座頭鯨衝破水面「撞翻船」

納坦雅胡訪美　將會見拜登、川普

納坦雅胡訪美　將會見拜登、川普

關鍵字：

賀錦麗拜登川普美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／屏東也宣布了！　12縣市「明天停班停課」

22縣市明晨仍達停班課標準！最新風雨預報曝　可能連2天颱風假

凱米強襲全台有雨！各地停班課一覽

快訊／全台22縣市「明天中午前」都達停班課標準　最新風雨預報曝

「凱米下半天達巔峰」恐成強颱　1壞消息曝光

即／凱米吹倒高雄路樹！女騎士慘遭重壓命危搶救中

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲現況曝

台中明天繼續放颱風假？盧秀燕回應了

台中放颱風假91人上山下海！盧秀燕：別白目　

即／確定了！台中市宣布明天停班課

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」

凱米陸警擴大全台！路徑驚現「V字偏折」滯留　暴雨灌花蓮

台中壓線宣布停班課　盧秀燕6字回應了

快訊／破紀錄！5券商通報　台積電違約交割逾2.2億元

更多

最夯影音

更多

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

發誓最後一次談新青安政策！春藥還是毒藥？5大最激爭議一次看｜地產詹哥老實說完整版 EP215

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面