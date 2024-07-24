賀錦麗接手拜登「9500萬競選帳戶」　川普陣營批違規：無恥搶錢

▲美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國共和黨總統候選人川普的競選團隊今天向聯邦選舉委員會提出投訴，稱副總統賀錦麗接收總統拜登競選連任籌集的資金不合法。

路透社報導，81歲的民主黨籍現任總統拜登21日拋出震撼彈，宣布退出2024年總統大選、不尋求連任，並表態支持賀錦麗逐鹿白宮。賀錦麗隨後接手拜登的競選捐款帳戶，並在22日晚間獲得多數黨代表承諾支持，將在下個月的全國代表大會獲得提名。

截至6月底，拜登的競選捐款帳戶已有大約9500萬美元，而與帳戶有關的爭議是共和黨多管齊下，努力阻止賀錦麗爭取代表民主黨出戰的部分舉措。

根據川普競選團隊法律總顧問瓦林登（David Warrington）提交的文件，川普陣營主張這是「無恥的搶錢行為」，賀錦麗正在犯下他所謂的「美國歷史上最大的競選財務違規行為」。

無黨派監督組織「競選法律中心」（Campaign Legal Center）律師高許（Saurav Ghosh）表示，由於賀錦麗原本就是以副總統候選人身分作為「拜登競選陣營」的一員，她應有資格接手這筆競選經費。

無論如何，選舉監管機構不太可能在11月5日大選前解決這個問題。

聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）表示，他們無法對未解決的執行問題發表評論。

賀錦麗的競選團隊表示，自拜登21日退選並公開支持她以來，已經籌集了1億美元，在短短幾天內就超過拜登競選總部結餘的募款金額。她的競選團隊對聯邦選舉委員會接獲的投訴不予理會。

賀錦麗競選發言人盧瓦克（Charles Kretchmer Lutvak）說：「共和黨人可能會嫉妒民主黨人有動力擊敗川普和他的『讓美國再次偉大』（MAGA）盟友，但毫無根據的法律主張，就跟他們多年來試圖壓制選票和竊取選舉的做法一樣，只會在我們招募志工、選民交談，並贏得這次選舉時，分散大家的注意力。」