賀錦麗首場造勢「關鍵戰場」鐵鏽州　砲轟川普：帶美國走回頭路

▲賀錦麗首場造勢，選在威斯康辛州。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗23日展開首場造勢大會，就選在能夠左右選情、至關重要的「鐵鏽帶」（The Rust Belt）搖擺州威斯康辛州。她猛烈抨擊川普，還稱對方將帶著美國「走回頭路」。

59歲的賀錦麗在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉辦第一場造勢，她大力抨擊川普弱點，把自己身為前檢察官的背景，與川普的重罪犯身分做了對比。

賀錦麗也舉出一系列自由派優先要務，承諾如果當選，將擴大墮胎管道、讓勞工更容易加入工會、解決槍枝暴力，「川普想要讓我們的國家走回頭路。我們想要活在一個具有自由、同情心的法治國家，還是充滿混亂、恐懼與仇恨的國家？」

威斯康辛州不僅是搖擺州，也是除了賓州、密西根州之外的「鐵鏽帶」三州之一，對於民主黨擊敗川普而言至關重要。

When you read Donald Trump’s 2025 agenda, you will see he intends to cut Social Security and Medicare, give tax breaks to billionaires, end the Affordable Care Act, and more. We are not going back. 由 Kamala Harris 發佈於 2024年7月23日 星期二

根據「路透社/易普索」（Reuters/Ipsos）最新民調，賀錦麗以44%支持度，微幅領先川普的42%。差距仍在3個百分點誤差範圍內，可能意味著民主黨路線變化有限，不過賀錦麗的出線，確實削弱了川普上周在共和黨全代會贏得的勢頭。

《路透》寫道，先前許多選民對於他們的選項並不滿意，如今賀錦麗崛起，戲劇性地重塑了這場大選，身為第一位非裔及南亞裔女性副總統，若她真的勝選，將成為美國史上第一位女總統。