賀錦麗超吸金「單日募得2.31億美元」　接手拜登經費遭疑違法

▲賀錦麗募款成績打破歷史紀錄。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐民主黨總統候選人提名，在24小時內募得2.31億美元捐款，創下歷史紀錄。不過，她接手總統拜登的競選經費，卻被共和黨人質疑，可能違反相關法規。

競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）22日表示，在拜登宣布退選的24小時內，賀錦麗募得超過8100萬美元，來源包括競選團隊、民主黨全國代表大會（下稱全代會）、聯合募資委員會籌措的資金，「對於副總統賀錦麗的歷史性支持，正好代表了贏得選舉所需要的草根能量與熱情。」

此外，民主黨最大超級政治行動委員會（Super PAC）「未來前進」（Future Forward）也宣布，在同時間段內，已從「先前停滯、不確定或未提出承諾」的金主那裡獲得1.5億美元的承諾捐款。

《華盛頓郵報》指出，這筆鉅額捐款，不僅是2黨在今年大選的24小時最高募款金額，也是美國史上最大筆的單日總金額。除了大大小小的金主，賀錦麗也獲得絕大多數民主黨州長與國會議員的支持，讓她在8月的民主黨全代會上處於優勢地位。

▲賀錦麗獲得拜登支持，並且接手他的競選資金。（圖／達志影像／美聯社）



根據提交給聯邦選舉委員會（FEC）的最新文件，拜登與賀錦麗競選團隊21日已經確立賀錦麗為主要候選人，她也在總統支持下，繼承了拜登募得的數千萬美元。根據文件內容，截至6月底，2人競選團隊銀行戶頭裡有將近9600萬美元現金。

一些共和黨人稱，根據競選財務法，拜登不能把資金「轉移」給賀錦麗，並且暗示他們能夠採取法律行動。不過，競選財務專家們向《富比士》表示，他們相信此舉是合法的，而且訴訟將耗費很久時間，不太可能影響到本屆大選。

前FEC顧問、布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）政府選舉財務計畫負責人魏納（Daniel Weiner）認為，賀錦麗「使用這筆競選資金是完全合法的」。法律條文「非常清楚」，競選資金是她與拜登共同擁有，「所以錢也是她的」。不過他也坦承，由於法律「沒有直接談及這種情況…聰明的律師總能提出反對論點。」

競選法律中心（Campaign Legal Center）選舉財務高階主管克洛帕克（Erin Chlopak）也抱持類似觀點。她認為把此舉形容為「轉移」（transferring）資金，可以說是用詞不當，因為拜登與賀錦麗「多年來都一直共享選舉委員會」，而這個做法也符合聯邦法律。