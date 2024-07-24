台南25日停止上班、停止上課　黃偉哲籲請民眾嚴加防颱、安全第一

▲台南市政府災害應變中心24晚6時30分召開第3次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，黃偉哲並提醒市民非必要請避免外出，做好防颱準備，嚴加防颱，安全第一。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府災害應變中心24晚6時30分召開第3次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，依據中央氣象署預測顯示，25日台南市已達停班、停課標準，正式宣布停班停課，黃偉哲並提醒市民非必要請避免外出，做好防颱準備，嚴加防颱，安全第一。

市長黃偉哲表示，根據中央氣象署預報資訊，凱米颱風強度持續增強為強烈颱風 ，風雨明顯，25日台南市風力雨量預測已達停班停課標準，為維護市民安全及準備各項應變作為，25日停止上班、停止上課。

另外，隨著風雨逐漸增強，市府團隊已針對防汛機具加強整備，已強化各項防颱應變整備，加強各易積水點位清疏，巡查排水路及雨水下水道，確實封堵防汛缺口，以確保抽水站、移動式抽水機及水閘門等設施正常運作，降低積淹水風險，請市民朋友務必做好防颱準備。

颱風期間如有相關災情，請撥打119、110或1999進行通報，也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」掌握更多防颱資訊。