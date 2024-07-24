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嚴防凱米大雨台南備沙包防水擋板　預防性疏散9區22里總計385人

▲嚴防凱米大雨，市長黃偉哲指示台南備沙包防水擋板防颱，市府並預防性疏散9區22里總計385人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嚴防凱米大雨，市長黃偉哲指示台南備沙包防水擋板防颱，市府並預防性疏散9區22里總計385人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應凱米颱風來襲，台南市政府自23日晚間災害應變中心一級開設，並全力整備各項防颱措施，市長黃偉哲24日呼籲市民朋友務必密切留意颱風動態，若易淹水潛勢地區家戶有需要沙包或防水擋板，可盡快就近向區公所領取借用。

▲嚴防凱米大雨，市長黃偉哲指示台南備沙包防水擋板防颱，市府並預防性疏散9區22里總計385人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據台南災害應變中心資料，截至24下午5時前，台南市尚無死亡及失蹤情形，16人受傷，15座橋樑、4路段道路封閉，停電戶數8404各戶，有8343戶已修復，61戶待修，預計18時搶修完畢。各區持續進行撤離，其中包含其中龍崎區1人、左鎮區1人、楠西區74人、六甲區5人、楠西區74人、東山區66人、南化區114人、玉井區3人、白河區120人、安定區1人共9區22里385人次進行收容、依親等預防性疏散撤離。

▲嚴防凱米大雨，市長黃偉哲指示台南備沙包防水擋板防颱，市府並預防性疏散9區22里總計385人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南因地勢平坦，全國低窪易淹水地區有三分之一在台南，必須更加嚴謹面對颱風來臨，多一分防備，就可減少一分災害。經統計，台南市各區整備沙包總數量有87500餘包，防水擋板數量3600餘片，均已發送至各區公所，提供各社區及民眾預防性架設，協助防災。

▲嚴防凱米大雨，市長黃偉哲指示台南備沙包防水擋板防颱，市府並預防性疏散9區22里總計385人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，因應中颱凱米來襲，已嚴格督導各區公所之整備工作進行。不管在沙包與防水擋板等器材備置方面，或者充分掌握淹水潛勢區域與颱風動向等各區公所均已做足準備，24日上午雨勢在未達到警戒值前已責成各區公所對於保全戶地區超前進行預防性疏散撤離。沙包與防水擋板可以有效協助民眾防災，預防性疏散撤離可以讓民眾進行預防性避難，民政局指示各區公所務必充份運用及疏散，協助民眾將水災損害降到最低。

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