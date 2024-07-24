強颱凱米風雨持續增強　台南郡南里公園樹倒毀車

▲強颱凱米侵襲台南，強風豪雨下各地頻傳路倒事件，24日下午南區郡南里公園突傳大樹連根拔起，整根倒塌下來，壓毀數部停放該處車輛，幸無人員亡。（圖／翻攝自台南大小事）

記者林東良／台南報導

強颱凱米侵襲台南，強風豪雨下各地頻傳路倒事件，24日下午南區郡南里公園驚傳大樹連根拔起，整棵樹倒下，壓毀數部停放該處的車輛，所幸無人員受傷，市警六分局指出，從23日深夜起因颱風帶來強風豪雨，南區發生多起樹倒事件，也有大型看板倒塌，警方持續處理中。

24日下午3時許，位在南區郡南里公園突傳大樹連根拔起，整根倒塌下來，直接壓毀數部停放該處車輛，看起來令人悚目驚心，里長據報馬上報南區區公所，通報市府防颱應變中心派員查處。

▲市警六分局指出，從23日深夜起因颱風帶來強風豪雨，南區發生多起樹倒事件，也有大型看板倒塌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市六分局局指出，23日晚上起，受颱風強風豪雨影響，濱南路（親水公園入口處）發生路樹倒塌；24日中午12時40分濱南路二仁溪橋前路樹倒塌、鯤鯓路101巷路樹倒塌、24日下午2時42分路樹倒塌，此外，24日下午1時36分明興路1425巷（防汛道路）發生大型看板倒塌，六分局都出動警方到場管制交通維護人車安全，所幸並無人員傷亡。