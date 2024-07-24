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凱米颱風造成累積曾停電戶數達22391戶　台電台南區處全力搶修

記者林東良／台南報導

台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，累積曾停電戶數達22391戶，台電正積極搶修中。

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▲台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，台電全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

用戶如自家跟鄰近少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，使復電速度較慢，台電24日仍會持續竭盡全力儘速恢復供電，請用戶耐心等候。

▲台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，台電全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台電公告已復電地區，若個別用戶仍有停電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

▲台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，台電全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議員陳皇宇指出，台南24日各處發生停電，台電人員積極搶修復電，在偏鄉山區龍崎每逢颱風季，必定造成山區居民無電可用！在龍崎山區，不時看到強風吹倒竹子及傾倒樹木壓在電線上面，造成跳電危機！強風豪雨成災，台電接獲通報即時到場維修，市議員陳皇宇在現場也發現多處需預先清除的可能傾倒樹木，風繼續吹，豪雨下不停，修好後又跳電，斷斷續續停電，不是沒有原因。

▲台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，台電全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，台電全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

龍崎162區道在台電電桿（土崎高分17、18）附近，除了竹木傾倒，也發現有樹木倒在台電電線上，若未及時清除，再繼續倒塌恐會造成龍崎大部分的停電！市議員陳皇宇，也請龍崎公所立即提報修剪，預防颱風天斷電危機，配合台電先行斷電，修剪竹木及早發現，預防颱風天停電危機，也感謝颱風天備勤的值班人員。

▲台南市24日統計至下午6時，因凱米颱風導致高壓斷線及開關故障，造成目前白河區、東山區、南化區、安南區、六甲區、大內區等一帶共2924戶停電，台電全力搶救。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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