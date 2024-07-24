台南人想再放1天颱風假！　黃偉哲曝關鍵：最慢今晚10點前宣布

▲強颱凱米持續增強，各地開始出現風雨，台南市24日停班停課，由風雨愈來愈大，網友開始關心台南市25日會不會放颱風假，市長黃偉哲表示，估計今晚9時、10時左右會宣布。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱凱米持續增強，各地開始出現風雨，台南市24日停班停課，由風雨愈來愈大，網友們開始關心台南市25日會不會放颱風假，市長黃偉哲今接受媒體訪問時，面對此一問題表示，現在講還太早，要看氣象資料是否達放假標準，估計今晚9時、10時左右會宣布。

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受到強颱凱米強風豪雨影響，台南上午開始颳起強風下雨，不少路樹不敵風雨倒塌；許多人慶幸24日放颱風假，不用直接面對強風豪雨，但眼見風大雨大，心中不免開始期待25日也可以再放一天。

市長黃偉哲24日上午前往防颱應變中心聽取工作報告後，被媒體問及25日是否要上班上課及何時宣布？黃偉哲只說，25日是否停班停課現在講都太早，我們不會在最後一刻宣布，估計晚上9時、10時前，趕在民眾休息之前公開宣布。

至於23日下午黃偉哲對24日是否停班停課問題，回應表示「不考慮停班課問題」，係因當時台南無風無雨，且氣象資料台南未達停班停課標準，但到了晚上近9時，根據中央氣象署資訊，24日台南市風力預測，最大陣風達8至9級，受颱風的風場及管道效應影響，評估山區、沿海地區將出現10級以上陣風，已達停班停課標準，市府為維護市民安全及準備各項應變作為，而宣布台南市24日停止上班、停止上課。

黃偉哲市長說明23日停班停課決策過程說，台南原本沒有風雨，本來是要宣布正常上班上課，但晚上氣象署將台南列入警戒區，市府開會決定停班停課，因沿海風力達到10級，符合停班課標準。所以除氣象資料、中央政策指導外，也包括來自市府綜合研判，及將嘉南高共同生活圈列入考量，決策過程相當嚴謹。