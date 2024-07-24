凱米強颱發威！雲林萬戶停電　台電風雨中持續搶修

▲凱米強颱襲台，雲林多處電桿毀損造成停電，台電人員於風雨中搶修。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風襲台，雲林沿海地區颳起11級強陣風，今(24)日強大風勢造成多處高壓電線遭強風吹斷，此次颱風停電區域遍布雲林四湖、口湖、麥寮、台西等沿海地區及古坑、北港、西螺等鄉鎮，累計造成近1萬2千多戶停電，截至今日17時止已有1萬餘戶恢復供電，尚有約1千多戶停電中。

雲林區營業處全力進行風災電力修復，目前持續動員逾100位工程人員、出動昇空車33輛、吊臂車19輛，一般工程車35輛，期望今日能搶修所有主幹線恢復供電，用戶如自家跟少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，會使復電速度較慢，台電仍會持續竭盡全力儘速恢復供電。

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台電雲林區營業處說明，公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線或雲林區處停電通報電話(05-5323927)，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

雲林區營業處表示，此次風災多數雲林地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電雲林區營業處也提醒民眾，凱米颱風雲林地區許多電線遭吹斷，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸 電意外。