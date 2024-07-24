凱米風雨增強　新竹縣市宣布7／25繼續停班課1天

中度颱風凱米暴風圈逼近台灣，北市今（23日）晚8點宣布明天停班停課，台北地院審理新竹市長高虹安被控立委任內涉貪案，表定明天上午11點宣判，也因颱風假延期，北院今晚表示，暫定改於後天（25日）周四上午11點宣判，而且為了避免颱風滯留又攪局，另訂本周五（26日）上午11點為備用時段。