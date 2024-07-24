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凱米風雨增強　新竹縣市宣布7／25繼續停班課1天

▲▼25日停班課。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲新竹縣市長皆宣布，明日再停班課1天。（圖／翻攝高虹安臉書，下同）

記者陳凱力／新竹報導

凱米繼續發威，新竹縣市政府皆宣布，25日繼續停止上班上課一日。

市長高虹安表示，經與竹竹苗生活圈討論，並參考最新氣象預報資料後，做成共同決議：新竹市明日（7/25） 停止上班上課。至於新竹縣同樣宣布，明(7/25)日停止上班上課。

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