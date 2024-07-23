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4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲受到凱米颱風影響，明後天全台降雨明顯。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受到中颱凱米影響，明、後天全台降雨明顯，風力也會增強，中央氣象署今（23日）下午最新風雨預測出爐，明日清晨6時澎湖縣、綠島及蘭嶼等3地區有較大陣風，未來24小時雨量累積宜蘭山區達標，達到停班停課標準，不過是否停班停課，仍由各縣市政府依今晚最新風雨預報決定。

氣象署最新資料顯示，凱米颱風目前中心位在鵝鑾鼻的東南東方約460公里之處，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽及台灣東南部海面，對新北、宜蘭、花蓮及台東將構成威脅，預計未來強度仍有增強，且暴風圈有擴大的趨勢。

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▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

氣象署今下午1時公布最新風雨預測，澎湖縣明天清晨6時前仍有8-9轉9-10級陣風，蘭嶼綠島明天清晨6時前風力預測仍有9-10轉8-9級陣風。本島各縣市最大陣風則預估僅3到7級不等。

▲▼風力預測。（圖／氣象署提供）

▲風力預測。（圖／氣象署提供）

未來24小時雨量預測部分，宜蘭縣平地累積雨量預估150到250毫米、山區累積雨量預估300至490毫米，花蓮縣平地累積雨量預估有80至150毫米、山區累積雨量預估150至300毫米。

台北市平地累積雨量預估80至150毫米、山區80至150毫米，新北市平地累積雨量預估100至190毫米、山區累積雨量預估200至340毫米。台中市山區累積雨量預估200至340毫米。

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