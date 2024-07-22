高虹安貪污案7／24宣判若放颱風假　北院：隔天上班再宣

▲新竹市長高虹安（中）於立委任內所涉貪污案，台北地院表定本周三（24日）上午11點宣判，可能遇到颱風假攪局。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉犯貪污案，表定本周三（24日）上午11點宣判，但凱米颱風步步進逼北台灣攪局，預估颱風中心本周三、周四最接近北台灣。北院今（22日）表示，若宣判當天因北市府宣布轄內停班停課而放颱風假，依往例會自動順延到第1個上班日同時段再宣判，但實際作法仍由承審合議庭決定。

中央氣象署今上午最新預報資料顯示，今年（2024年）第3號颱風「凱米」逐漸靠近台灣本島，今下半天受颱風外圍環流影響，北海岸與東半部雨勢越晚越明顯，預計颱風中心本周三或周四最接近北台灣，雙北與基隆地區120小時內受侵襲機率均至少96%，最快今晚發布海上警報。

高虹安所涉貪污案訂於本周三上午11點宣判，各界關注她若被判貪污有罪、依法將被內政部停止新竹市長職務，還傳出高虹安可能先辭職再補選、藉此避開被停職處分，已被高虹安公開駁斥為「空穴來風的謠言」，法界也分析辭職再補選是走不通的路。

但台北市府若真因凱米颱風過境而宣布周三停班停課，高虹安案可能順延到隔天宣判。北院今表示，放颱風假法院同樣沒上班，當事人也不會來法院，往例合議庭不會另訂宣判日，而是自動延後到第1個上班日同時段處理、註記「因颱風假延期宣判」，但實際作法仍須由合議庭決定。