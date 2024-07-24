「懲獨22條」引起跨國公司擔憂　國台辦：不違法就不必有任何顧慮

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「懲獨22條」公布之後，傳出引起部分跨國公司擔憂，考慮調離台灣員工。對此，國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，只要不從事違法犯罪活動，不必有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學、就業、生活，「我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞。」

朱鳳蓮在國台辦記者會上提到，大陸方面出台懲治「台獨」頑固分子司法文件，台胞台商高度關注，大致持兩種態度，「一是認為出台司法文件表明瞭大陸懲治台獨頑固分子的堅定決心，未來台獨頑固分子必將為他們的犯罪行為付出代價，能夠有效遏制台獨分裂勢力，對違法分子進行嚴厲打擊，形成震懾，同時也給了他們回頭是岸的機會。」

朱鳳蓮說，「二是認為司法文件懲治的對象清晰明確，針對台獨頑固分子而非廣大台灣同胞，是在精準打擊台獨。」

朱鳳蓮指出，廣大台胞台商對這份司法文件的認識是很清楚的，一方面看清了台獨是導致台灣兵凶戰危、自身利益受損的最大禍源，只有依法嚴懲台獨分裂犯罪，大家才能安享兩岸關係和平發展紅利，才能過上和平安寧的好日子。

朱鳳蓮說，另一方面，台胞台商也看清了司法文件懲治對象是台獨頑固分子，而不是廣大台灣同胞，廣大台灣同胞的利益福祉是受到切實保護的。

「懲獨22條」公布之後，傳出有部分跨國考慮調離台灣員工。對此，朱鳳蓮表示，運用刑事司法手段懲處分裂國家犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法，「我們出台的這份司法文件嚴格依法制定，懲治對象精準清晰，只針對極少數涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。」

朱鳳蓮強調，廣大台灣同胞包括在跨國公司工作的台灣員工，只要不從事違法犯罪活動，不必有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學、就業、生活，「我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力廣大台胞共享中國式現代化的廣闊機遇和光明前景。」