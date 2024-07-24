立院決議解除「赴陸禁團令」　國台辦：台胞、旅遊業界熱切期盼！

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

立法院日前決議解除台灣旅行社組團赴中國大陸的「禁團令」，但政府仍強調須評估，未就此解禁。國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，「島內民意代表機構」通過解除「禁團令」決議，符合台灣同胞及旅遊業界的熱切期盼，民進黨當局罔顧民意和島內業界訴求，粗暴剝奪台灣民眾的正當權益。

朱鳳蓮在國台辦記者會上提到，「島內民意代表機構」通過解除「禁團令」相關決議，符合廣大台灣同胞及島內旅遊業界的熱切期盼，「民進黨當局罔顧民意和島內業界訴求，遲遲不解除『禁團令』，是在粗暴剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣旅遊業界的利益。

朱鳳蓮指出，希望民進黨當局順應民意，以實際行動推動恢復包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作。

陸委會副主委、發言人梁文傑日前表示，平潭至台灣的海上客運直航，與大陸恢復福建居民赴台團體旅遊是兩件事，應該分開考慮，不會接受陸方的「交換條件」。對此，朱鳳蓮回應，盡快恢復平潭至台灣海上客運直航航線，將極大方便福建居民到台灣旅遊，同時便利台灣民眾來福建交流，將為恢復福建居民赴台團體遊創造必要條件。

朱鳳蓮強調，「這是回應兩岸民眾需求、便利兩岸民眾往來的利多舉措。民進黨當局扭曲事實，不斷找藉口阻撓兩岸交流，搪塞島內民眾，是漠視和損害兩岸台胞的切身利益，不得人心。」

對於梁文傑稱平潭航線因天候、海象狀況經常停航，且客運需求量不大，朱鳳蓮說，平潭至台中海上航程僅需2至2.5小時，到台北約2.5至3小時，依託海上直航，平潭至台灣可實現「一日工作生活圈」。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



2024海峽兩岸台北夏季旅展日前在南港展覽館舉行，陸方共有上百人參展，成為總統賴清德上任之後最大的大陸交流團。朱鳳蓮表示，為深化兩岸旅遊交流合作，更能向台灣同胞宣傳推廣大陸旅遊資源，大陸12個省份旅遊業界代表155人參加了7月12日至15日在台北舉辦的2024海峽兩岸台北夏季旅展。

朱鳳蓮說，旅展大陸展區設立了75個展位，舉辦90場各具特色的文旅推介會和28場文藝表演，推出「跟著影視劇去旅行」，讓台灣民眾借助熱門電視劇《我的阿勒泰》領略新疆美景；設置中華傳統服飾漢服體驗拍照區，讓台灣民眾感受傳統文化的美。

朱鳳蓮提到，台灣民眾在大陸展區觀賞表演、參與互動、品嚐美食，深入了解大陸旅遊業態發展新樣貌，許多民眾特別是「首來族」民眾表示希望盡快有機會到大陸旅遊觀光。

朱鳳蓮還說，海峽兩岸台北夏季旅展自創辦以來，已成為兩岸旅遊業界互通互信、共享資源的重要平台，為深化兩岸旅遊交流合作發揮了積極作用，「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞多來大陸走走看看，將持續為台灣民眾來大陸旅遊創造更好條件，提供更好服務。」

▼海峽兩岸台北旅展。（圖／記者蔡紹堅攝）

