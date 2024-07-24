國台辦回應羅文嘉：善意更需要行動　關鍵是堅持「九二共識」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

海基會副董事長、秘書長羅文嘉日前表示，有百分百善意推動兩岸交流，但如果始終得不到回應也會累，時機錯過就可惜了。對此，國台辦發言人朱鳳蓮24日回應，百分百的善意更需要百分百的行動，「關鍵是要堅持體現一個中國原則的『九二共識』，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。」

朱鳳蓮在國台辦記者會上提到，他們將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

▼海基會秘書長羅文嘉赴金門出席「金廈泳渡」開賽 。（圖／記者林名揚翻攝）



朱鳳蓮強調，他們先後宣佈恢復接待台灣居民來大陸團隊游、宣佈大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待，還出台政策文件推動建設福建兩岸融合發展示範區。

朱鳳蓮說，「遺憾的是，民進黨當局不僅未予善意回應，反而持續粗暴恐嚇阻撓台灣民眾來大陸交流，嚴重損害台灣民眾利益，不得人心。」

羅文嘉就任海基會秘書長後，多次公開表示對兩岸交流保持善意，盼陸方不要設下政治前提；不過，陸方始終堅持「九二共識」，未給予正面回應。

▼羅文嘉就任後積極向陸方喊話。（圖／記者蔡紹堅攝）

