國台辦證實金廈翻船持續溝通　重申只要「九二共識」對話沒障礙

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

0214金廈海域翻船事件，原訂今日台灣與大陸方面在金門重啟協商，因颱風影響延期，關於雙方已有初步共識和簽署相關協議。大陸國台辦今（24）日舉行例行發布會表示，目前雙方就此保持溝通，希望能夠妥善協商解決相關問題，並且強調只要承認一中原則和「九二共識」，對話才沒有障礙。

朱鳳蓮指出，受到颱風影響，7月24日大陸小三通廈金碼頭航線全天停止。「我們希望就此進行溝通，希望能妥善協商解決相關的事宜。」

談及陸委會副主委梁文傑前往金門，是否解讀兩岸官方初步恢復接觸溝通？朱鳳蓮表示，「談到陸委會的相關的做法，只要承認一個中國原則，回到主要『九二共識』的政治基礎，對話交往才不會存在障礙。」

今年2月14日在金廈海域發生大陸漁船翻船事件，台灣與大陸方面雙方在金門經過15輪協商，沒有結果。該起事件周旋五個多月，原訂陸委會、海巡署等單位今赴金門，預計與陸方代表在金湖飯店重啟協商並簽署共識，受凱米颱風影響，雙邊宣布小三通航班停航，行程暫時取消。

針對雙方是否真的恢復協商，以及有簽訂協議？國台辦沒有正式回應，只表示盼雙方能保持溝通，並且強調只要認同一中原則以及「九二共識」的政治基礎，不管是對話或是雙邊交往才不會有障礙。