中共三中全會閉幕　國台辦：轉為推進對台工作強大力量

▲中共第二十屆三中全會閉幕 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

中共二十屆三中全會18日閉幕，會議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，將全面貫徹二十屆三中全會精神，轉化為推進對台工作的強大力量，完善對台工作機制，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮提到，三中全會《決定》共提出300多項重要改革舉措，對進一步全面深化改革作出系統部署，「這將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展創造更好條件、開闢更廣空間。」

朱鳳蓮指出，「在大陸的台胞台商連日高度關注並熱烈討論三中全會有關決定，表示深受鼓舞、倍感振奮，對大陸未來發展有了更清晰、積極的預期，對扎根大陸發展充滿信心與期待，期盼共享大陸的重大機遇，與大陸企業攜手合作，參與兩岸融合發展。」

朱鳳蓮強調，將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅定維護一個中國原則和「九二共識」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅決粉碎「台獨」分裂行徑和外來干涉圖謀，堅定推進祖國統一進程，「隨著中國式現代化的全面推進，隨著越來越多的台灣同胞參與進來，廣大台灣同胞和台灣企業的發展空間會更廣、舞台會更大、機遇會更多。」