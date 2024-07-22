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賴清德建立台灣主體性國家認同　國台辦回應「3罔顧」痛批煽動仇視

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華（2023.12.27） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德昨21日出席民進黨全代會，表態要「建立台灣主體性國家認同」、「反併吞，確保國家主權」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（22）日稍早用三個「罔顧」痛批民進黨，指稱賴清德推行去中化、漸進式台獨，煽動仇視大陸，都是導致兩岸關係緊張根源，只會危害台海和平穩定，損害兩岸民眾利益。

陳斌華指出，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。

陳斌華說，「台灣是中國的一部分。雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割也決不允許分割。台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。」

陳斌華進一步說，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史。中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。兩岸同胞從來都是一家人。

陳斌華表示，民進黨罔顧歷史、罔顧事實、周顧民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不接受一個中國原則，推行「去中國化」、「漸進台獨」，欺騙台灣民眾，煽動仇視大陸，阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，損害兩岸同胞利益。

最後，陳斌華指出，兩岸同胞要團結起來，充分認清「台獨」分裂勢力及其活動的本質和危害，從民族大義、台灣前途和同胞福社出發，堅決反對賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁行徑，推動兩岸交流合作，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中，共創中華民族偉大復興得美好未來。

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