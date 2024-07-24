北市今晚進入十級風暴風半徑　明再放颱風假？蔣萬安：晚上8點公布

▲台北市長蔣萬安主持台北市政府凱米颱風（GAEMI）第2次工作會報。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

凱米颱風逼近，基北北桃24日停班停課一天。台北市長蔣萬安24日上午主持凱米颱風工作會報，預估北市今晚9點進入十級風暴風半徑，到25日上午7時才會脫離，並直至25日晚間8時脫離7級風暴風半徑；面對25日有沒有機會再放一天颱風假？蔣萬安表示，今晚7點會再次主持EOC整備會議，聽取最新颱風路徑、風勢雨勢分析，並依照慣例8點對外宣布。

面對凱米直撲北台灣，蔣萬安24日防颱行程滿檔，上午9時先在災害應變中心主持凱米颱風第2次工作會報，聽取災害防救辦公室簡報最新颱風動向。災害防救辦公室表示，針對重要颱風影響期程，預估台北市24日晚間9點會進入十級風暴風半徑，要到25日早上7點才會脫離，並於晚間8點脫離七級風暴風半徑，評估25日晚上11時解除本島陸警。

針對氣象預估24日晚上可能進入十級風暴風半徑，25日有無機會再放一天颱風假？蔣萬安會後受訪時表示，會持續關注，今晚7點會再次主持EOC整備會議，聽取最新颱風路徑、雨勢風勢分析，並依照過去慣例，晚間8點對外宣布隔天是否停班課。

蔣萬安提及，目前了解，今天下午開始風勢雨勢會增強，而剛剛氣象團隊分析顯示，對於風勢、降雨都有做上修，再次呼籲民眾，今天停班停課，盡量減少外出，因為下午風雨會增強，一定要確保自身安全。