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被基隆、新北綁架放颱風假？　蔣萬安曝決策關鍵：民眾安全最優先

▲▼台北市長蔣萬安主持台北市政府凱米颱風（GAEMI）第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安主持台北市政府凱米颱風（GAEMI）第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

凱米颱風來襲，基北北桃24日停班停課1天，但許多民眾認為24日早上風勢雨勢不大，趁機外出遊玩，錢櫃KTV包廂甚至已被訂滿。面對目前風雨未達放假標準，是否因基隆、新北希望放假，北市進而被綁架決策？台北市長蔣萬安表示，4市是共同生活圈，要優先考量民眾生命安全，並做整體考量跟評估。

蔣萬安24日上午9點到台北市災害應變中心主持凱米颱風第2次工作會報，並聽取災害防救辦公室氣象團隊報告颱風最新路徑與動態，氣象團隊預估，台北市24日晚間9點會進入十級風暴風半徑，要到25日早上7點才會脫離，並於晚間8點脫離七級風暴風半徑，評估25日晚上11時解除本島陸警。

會後，針對早上風雨未達放假標準，為何決定放整天假，是否因基隆、新北希望放假，台北市進而被「基北北桃」綁架決策？蔣萬安回應，都是依照過去相關作業標準進行，重點是以市民生命安全為最優先考量，也要和基北北桃4市進行溝通，因為4市是共同生活圈，要考量很多民眾上下班通勤安全、暑假期間學生課程營隊等。

蔣萬安指出，很多人是住台北、在新北上班，或住新北、在台北上班，鄰近基隆也是如此，每天通勤人口這麼多，因此得根據氣象團隊提供的最新資料，並與其他縣市密切聯繫，而4市昨天也達到共識，就是24日停班停課；台北市山區、新北桃園部分地區的風勢雨勢，確實有達到停班停課標準，這部分要綜合整體考量跟評估。

針對昨晚喊話民眾待在家，結果台北市錢櫃KTV今天爆滿？蔣萬安強調，民眾絕對不要輕忽，現在從颱風路徑預估，今下午雨勢風力會增強，且目前已累積接獲約30件災情，當中包括很多路樹傾倒，所幸無人傷亡，但還是得提醒民眾，面對接下來可能帶來的災情，「我們必須要嚴陣以待」。

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