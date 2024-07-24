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強颱凱米來了！重兵防「不來電」　台電高雄區處百人百車應戰

▲台電高雄區已經備妥百人以及百台車輛做好緊急搶修電力準備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台電高雄區已經備妥百人以及百台車輛做好緊急搶修電力準備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

強颱凱米來勢洶洶，其暴風圈已進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，中央氣象署也正式發布陸上颱風警報，為因應颱風可能帶來的影響，台電高雄區處已於今天（24日）上午正式成立緊急應變中心，並連續3日加強山區包括田寮、燕巢預防性樹修工作，完成約9400平方公尺樹修面積。目前共整備139位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機。另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

台電高雄區營業處表示，民眾除了須即早做好防颱準備，也提醒提供配電場所用戶，有淹水之虞場所，應備置防範水患因應措施。尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

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台電高雄區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝，或是招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修。請民眾加強防範地下室淹水，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

▲台電高雄區已經備妥百人以及百台車輛做好緊急搶修電力準備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台電高雄區已經備妥百人以及百台車輛做好緊急搶修電力準備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台電高雄區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話07-5213646)。

針對颱風造成的停電事故，台電強調將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

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