逢天文大潮！將颳11級陣風　彰化備百台抽水機、4千包沙包抗颱

▲芳苑鄉長李保玲視察抽水站。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風來勢洶洶，彰化縣政府宣布今天停班停課，沿海地區各鄉鎮嚴陣以待，彰化縣水資處已備妥100台抽水機、5座滯洪池及4,000沙包，其中沿海地區下午又逢天文大潮，一早芳苑鄉長李保玲前往視察，已備妥24台抽水機、4座抽水站待命，而議員賴清美一早前往線西鄉塭仔漁港，漁船也早已進港綁緊因應。

▲彰化備妥抽水機因應。

縣長王惠美表示，颱風動態因在昨天深夜依據交通部中央氣象署晚間23時30分最新資料，颱風路徑轉向偏南移，預估彰化縣將於今日中午過後風勢將轉強，西半部將有10至11級強陣風，已達停班停課標準，且台鐵夜間宣布東、西幹線對號車上午停駛，及基於中彰投為共同生活圈，為確保縣民安全，彰化政府宣布，24日停止上班上課，提醒民眾做好防颱準備。

水資處表示，縣內13處抽水站已於7月18日完成巡檢，由廠商24小時待命中。100台移動式抽水機，已於7/15完成巡檢機組狀況正常、滯洪池5座，萬興、四放及草港尾等3座已請廠商操作閘門降低水位待命因應，圓林園及龍燈公園隨時啟動蓄洪。

縣府強調，本次應變期間適逢天文大潮，已連繫沿海公所留意，並請防汛熱點已連繫公所預為準備，將依氣象情資與公所及操作廠商保持連繫，隨時可啟動抽水作業，為避免漁港海水倒灌，請留意人車管制及預防，備妥沙包4,000包、消波塊600顆及防水擋版610片。且在建工程已要求廠商啟動防汛應變機制。呼籲民眾提高警覺、加強防範，做好相關因應準備，尤其是山區、沿海及低漥地區更是要注意，全民一起做好防災整備，讓災情降至最低。

▲龍燈公園滯洪池。