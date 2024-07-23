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雞排祭品文成真！桃園人5年等到颱風假「灌爆張善政臉書」：我大哥

▲▼張善政 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市長張善政23日晚間8時根據中央氣象署資料，在臉書宣布為因應來襲的凱米颱風，「桃園市將於24日全面停班停課。」據了解，桃園上次放颱風假已是2019年9月30日米塔颱風時，因此這次桃園睽違近5年再放颱風假，也讓不少民眾湧入張善政臉書嗨喊「市長好帥！」

張善政23日在臉書貼文中表示，桃園市明天(7/24) 停止上課上課，市民在颱風天請避免外出，並加固家中門窗，做好防颱準備。同時也提醒，若市民遇到相關災情，可撥打119或1999通報，市府將儘速出動排除，「市府各單位會隨時待命，自己也會隨時掌握颱風動態，與市府團隊一起守護市民的安全。」

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消息一出，不少網友紛紛湧入張善政臉書大讚「市長好帥」、「善政我大哥啦」、「市長市長我愛你」、「您好帥。誰再說我善哥沒有原則，就是我的敵人」、「帥！連任成功」、「祝您連任」、「連任成功」，連同黨的立法委員呂玉玲以及市議員許家睿都紛紛前來「朝聖」，感謝張善政為市民的安全著想，並呼籲市民朋友做好防颱準備。

桃園市上次停班停課是在2019年9月30日，當時是因應米塔颱風的來襲，距離此次颱風假已經有將近5年的時間，因此這次的颱風假公告在短短時間內吸引近萬人按讚，並引起上千則留言。有的網友甚至以此為契機，發起活動承諾只要桃園放颱風假，就要在下周一於台北車站「發1500份雞排」，不過目前並無更進一步消息。

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