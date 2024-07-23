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LIVE／凱米「變胖」暴風圈觸陸倒數！豪雨強風警報齊發　氣象署說明

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚11時30分持續針對第3號颱風「凱米」（Gaemi）發布海上陸上颱風警報，目前凱米為中度颱風，因所處環境條件有利發展，預估其接近台灣近海時，強度還有再增強的趨勢，暴風圈也會再擴大，目前本島已經全部列入陸警範圍，全台北北基桃竹苗雲、南高、宜花、嘉義縣、澎湖、連江等16縣市皆已宣布明天停班停課。

氣象署稍早指出，凱米颱風今晚位於鵝鑾鼻東方約390公里之海面上，以時速19轉16公里的速度，向北北西轉西北西進行，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，對台灣各地區及附近各海面、巴士海峽構成威脅。

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

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目前受外圍環流影響，氣象署已經針對全台18縣市發布「豪雨特報」，今晚晚至明（24日）宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣平地、新北市、新竹縣及桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、台中、南投、嘉義以南、花蓮地區及雲林、台東山區有局部大雨發生機率。

另外受颱風外圍環流影響，也發布「陸上強風特報」，蘭嶼、綠島及澎湖有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區亦有較強陣風，明颱風外圍環流及海峽地形效應影響，台灣沿海空曠地區及離島風力將逐漸增強，下午起蘭嶼、綠島將有11至12級強陣風，西半部、東北部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，東部、東南部沿海空曠地區有9至10級強陣風。

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

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