凱米颱風來了！盧秀燕衝回台灣明早8點主持防災會議

▲凱米颱風來了！盧秀燕衝回台灣明天8點主持防災會議。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

凱米颱風來勢洶洶，晚間台中市出現狂風大雨，原本進行訪美行程的盧秀燕才剛抵達美國停留不到6小時就再搭機返台，預計24日清晨5點返抵國門，但隨即就趕回台中開防災會議。台中市副市長鄭照新表示，明天中部地區風勢雖有增強趨勢，但雨勢未達停班停課標準，除了和平區雨勢達標停班課，台中其他地區明日正常上班、上課；另外明日上午8時將舉行災害應變中心第二次會議，會由市長盧秀燕親自主持。

▲台中市政府今天傍晚六點開設一級災害應變中心，由副市長鄭照新主持。（圖／台中市政府提供）



台中市災害應變中心於今（23）日6點一級開設，副市長鄭照新在晚間8點主持災害應變會報表示，明天中部地區風勢雖有增強趨勢，但雨勢未達停班停課標準，後天（25）日才是風雨的高峰，因此中彰投一致決定，宣布明日正常上班上課；另和平區因降雨量達標，明日將停班停課。明日上午8時將舉行災害應變中心第二次會議，並由市長盧秀燕親自主持。

鄭照新表示，根據中央氣象署資料顯示，凱米颱風影響台灣最劇烈的時間為這週三、週四，市府各局處今日皆做好萬全準備，包含水利局於低窪地區進駐抽水機避免積水，並隨時留意海線地區降雨情況。

此外，市長盧秀燕搭機返台期間，副市長黃國榮及訪美團隊也於美西時間凌晨5時同步視訊參與災害應變會報。黃國榮指出，雖然城市外交很重要，但市長盧秀燕認為凱米颱風來勢洶洶，她有責任飛回台灣與市民家人一同面對，做好防颱應變守護家園，因此決定搶搭最近班機返台，目前已在飛機上。

黃國榮也提到，雖然盧秀燕將回到台灣，但她認為答應人家的行程不能臨時取消，因此將由他留在美國持續既定行程，預計美西時間7月23日早上將參訪姐妹市塔可瑪，盼圓滿達成訪美任務。