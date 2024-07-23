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高雄明放颱風假！網狂告白「最讚市長」　陳其邁示警防大潮+暴潮

▲▼高雄明停班停課！陳其邁示警：天文大潮+颱風暴潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁今晚前往災害應變中心主持凱米颱風一級開設應變工作會議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風逼近，高雄市今晚宣布明（24）日停止上班上課，消息一出引來網友狂到市長陳其邁臉書告白「最讚市長」、「感謝邁邁市長，睿智、勇敢、愛護市民」、「邁邁帥市長最顧市民的安全」。陳其邁今晚也前往災害應變中心主持凱米颱風一級開設應變工作會議，指示市府團隊加強防汛應變措施。

根據中央氣象署資訊，明（24）日高雄市風力及雨量預估已達停班停課標準，並受颱風的風場及管道效應影響甚鉅，為維護市民安全及準備各項應變作為，故宣布高雄市明日停止上班上課。

陳其邁指出，明日上午適逢大潮期間，加上颱風影響所帶來的暴潮，會造成海平面海浪的上升幅度更大，他在會中首先指示，請水利局確保所有抽水機組保持良好狀態，提早佈置抽水機，並務必督導本市淹水潛勢區、沿海低窪地區區公所，做好區域排水措施，預備充足沙包，確保各地區水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。

另外，他叮嚀要加強車行地下道巡查警戒，即時示警強降雨容易造成之地下道瞬間積淹水，並請環保局務必加強易淹水地區之排水口落葉與垃圾清除。並請交通局提早完成開放颱風期間供民眾停車空間，強調針對公有停車場地下停車空間請提早安裝防水閘門或堆置沙包。

▲▼高雄明停班停課！陳其邁示警：天文大潮+颱風暴潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市風力及雨量預估已達停班停課標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄明停班停課！陳其邁示警：天文大潮+颱風暴潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府也與民政局掌握災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，隨時備妥交通工具以利疏運，並請工務局等相關局處巡查轄管工程工地、新建整修工程之施工圍籬、鷹架及相關設備設施，並加強固定或搬移作業，另對大型廣告物或大型行道樹枝葉等易受強風吹落之懸掛物品，進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危害。

針對山區預防措施，陳其邁於會中與山區各區公所視訊，特別提醒務必注意漲潮時間及土石流警戒訊息，提早做好準備，並請那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區提前預防性撤離作業。一旦達到黃色警戒，就會開始強制性撤離，相關保全人口也都有造冊，並要求慢性病患者、孕婦及洗腎患者等有就醫需求者，務必提早下山，做好相關的器材準備，包括衛生所的藥品、急用的醫療設施等。

同時陳其邁也呼籲市民朋友配合加強廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔的固定措施，並備妥存糧、清理居家排水，落實防颱準備工作，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，如有相關災情民眾亦可透過1999進行通報。

▲▼高雄明停班停課！陳其邁示警：天文大潮+颱風暴潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中度颱風「凱米」不容小覷，明日高雄市最大陣風預估將達8至9級，經評估沿海地區將出現10級以上陣風，且山區雨量預估將達200毫米。（圖／記者賴文萱翻攝）

他強調，一旦颱風警報發布，市府將立即禁止民眾任何入山與海邊禁止停留的區域戲水等等，以避免危險的活動，針對不遵守安全規定的行為，將會嚴格執法並對違規者開罰。

最後陳其邁提醒，中度颱風「凱米」不容小覷，明日高雄市最大陣風預估將達8至9級，經評估沿海地區將出現10級以上陣風，且山區雨量預估將達200毫米，各單位防汛器材、機具、備料應備妥隨時待命，並請各局處務必提高警覺，即時針對災情查報與處置，充分落實各項防颱整備措施。

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