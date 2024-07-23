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若風速達標將停駛！北捷明各線班距約15分鐘　貓纜、兒樂暫停營運

季相儒務必改ETtoday資料照▲▼台北捷運,文湖線,大眾交通運輸,大眾運輸。（圖／記者季相儒攝）

▲因應凱米颱風，台北捷運各路線調整班距約15分鐘。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

中颱「凱米」逼近，預估24、25日對台影響最大，台北市長蔣萬安23日晚間8時宣布，基北北桃24日停班停課1天。台北捷運公司也公布各路線營運狀況，各路線班距約15分鐘，且視運量、風速調整班距，或平面高架路段暫停營運，另貓纜、兒童新樂園、小巨蛋停止營運。

台北捷運公司23日晚間宣布，因應台北市、新北市24日颱風停班停課，文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約15分鐘，南勢角站至大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘，各路線將視運量、風速調整班距，或平面高架路段暫停營運。

關於淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線，以及淡水信義線等地下段部分，將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。

此外，台北捷運公司指出，貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋場館（含冰上樂園）、遺失物中心、北投會館（僅住宿維持營運）、逃生體驗營、捷運商品館、花車也暫停服務；木柵機廠停車場配合市府疏散水門關閉政策開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運，另板橋站桌球場也正常營運。

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