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颱風天請待在家！北市YouBike、共享機車　24日2時起「停止營運」

▲▼ubike,微笑單車,YouBike,公共自行車,共享單車,公共自行車租賃系統,大眾交通,便民措施。（圖／記者周宸亘攝）

▲凱米颱風來襲，台北市YouBike微笑單車、共享機車自7月24日2時起停止營運。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

「凱米」逐步逼近台灣，預估24、25日對台影響最大，台北市長蔣萬安23日晚間8時宣布，基北北桃24日停班停課1天。而台北市交通局也同步公告，YouBike微笑單車、共享機車於24日凌晨2時起全面停止營運，恢復營運時間視風雨狀況另行公告。

面對凱米颱風襲台，台北市政府宣布7月24日停班停課。北市交通局23日晚間表示，考量風雨加劇，為維護民眾騎乘安全，YouBike微笑單車將於24日2時起全面停止營運，服務中心也將停止服務；而共享機車也將於7月24日2時起全面停止營運，以上2者恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

「明天，請待在家。」蔣萬安23日晚間於臉書發文表示，考量基北北桃共同生活圈上班、就學的通勤安全，4位首長稍早已經通話、達成共識，「我宣布台北市明（24）天停止上班、上課一日」。

蔣萬安提及，根據中央氣象署資料，今年第一個登陸的颱風凱米持續增強，預估24日上午暴風範圍觸陸，台北市也會在清晨進入七級風暴風半徑，所夾帶的水氣豐沛、雨勢不容小覷，尤其預估在南港、信義、文山區及陽明山區有較大累積雨量，而市內平地陣風也有機會達到8至10級，請大家留意自身安全。

蔣萬安指出，面對凱米颱風來勢洶洶，災害應變中心今晚即將提升為一級開設，各行政區也已經成立災害應變中心，市府各局處嚴陣以待，除了加強巡檢土石流潛勢溪流、老舊聚落及列管邊坡敏感區等易致災地區，抽水站和防救設備也隨時待命，一有需要就會立即啟動，如有災情請撥打119或1999市民專線通報，台北市政府風雨無阻、守護市民安全。

最後，蔣萬安強調，「台北市民的安全是我們的第一優先考量，所以請大家明天待在家，和我們一起做好萬全準備！」

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