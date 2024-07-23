凱米「風的影響大於雨」！北市災變中心將升一級開設　李四川憂市民鬆懈

▲台北市副市長李四川主持凱米颱風第一次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

凱米颱風來襲，台北市長蔣萬安23日宣布，基北北桃24日停班停課一天；而台北市災害應變中心也將於23日晚間7時提升二級開設，預計晚間10時提升一級開設，台北市副市長李四川晚間主持第一次工作會報，呼籲民眾在颱風期間儘量留在家中，勿前往山區水域活動，以策安全。

李四川23日晚間7時主持第一次工作會報，聽取局處報告後表示，各局處同仁一定要對凱米颱風多加注意，因為這幾年的颱風幾乎都沒真正登陸台灣，不僅市府同仁，可能連市民都會有所鬆懈，因此宣布24日停班停課，觀傳局和媒體事務組要加強宣導，呼籲民眾不要前往山區、水域活動，儘量留在家中，做好防颱的工作。

李四川指出，相關局處包括都發局就私人工地、招牌的固定要加強通知；再者，現在是暑假，教育局要通報各級學校；工務局針對路樹、車行地下道，尤其是前陣子強降雨造成積淹水的地方，一定要再加強檢視。

由於今（23）晚8時進行堤外停車場的拖吊作業，李四川也指示停管處、民政局等相關局處，提醒民眾儘早駛離堤外停車場，避免被拖吊。台北市長蔣萬安22日防颱整備會議已說得很清楚，對於這個颱風，大家一定要提高警覺，嚴陣以待。

而台北市災害防救辦公室說明，凱米颱風持續增強，水氣豐沛且環流逐漸擴大，預計於宜蘭或花蓮北側登陸，評估24日為台北市山區帶來豪雨等級雨勢，此次凱米颱風「風的影響大於雨」，平地陣風有機會達到8至10級，降雨較大的區域為陽明山區、南港、信義、文山區。

台北市災害防救辦公室提醒，24日至25日為颱風影響台北市最顯著的時段，近期又逢天文大潮，需特別注意河川水位上漲。