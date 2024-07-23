注意！基北北桃明停班課「外送員不得出勤」　業者違規恐挨罰10萬

▲面對中颱凱米來襲，基北北桃24日停班停課一天。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「凱米」逐步逼近台灣，預估24、25日對台影響最大，台北市長蔣萬安稍早宣布，基北北桃24日停班停課1天。台北市勞動局長高寶華也提醒公司及勞工，在颱風天出勤的給薪及給假的相關規定，以及政府宣布停止上班上課期間，外送平台業者應即時通知外送員停止工作，否則可處10萬元罰鍰。

高寶華表示，雖然目前勞動法令並無颱風假的規定，但依據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，當颱風等天然災害發生時，勞工的工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長宣布停止上班，或因天然災害阻塞交通等情況，勞工因而未出勤時，雇主宜不扣發工資，也不可為視為曠工、遲到或強迫勞工以事假、其他假別處理，也不可強迫勞工補上班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

勞動局進一步說明，當雇主要求勞工在颱風天出勤時，雇主除了當日工資照給外，建議加給勞工工資作為獎勵，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助，保障勞工能安全上下班。

如果颱風假當天適逢勞工的「休息日」，雇主就須依《勞動基準法》第24條規定，發給加班費，延長工時在2小時以內，按平日每小時工資額，另再加給1又3分之1以上；工時超過2小時，按平日每小時工資額，另再加給1又3分之2以上。

高寶華呼籲，當天然災害發生時，有關勞工的出勤管理及工資給付事項，除了其他相關法令已有規定外，勞雇雙方應參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，事先在勞動契約、團體協約中約定或工作規則中約定；如果未有約定或工作規則未規定時，也請參照本要點辦理。

另外，高寶華也說，颱風期間外送服務、新聞記者2領域的勞動風險最高，對於外送服務，雇主應在颱風期間重新評估外送作業風險，考慮淹水、強風、大雨、道路受損等情況，並提供必要的安全衛生防護措施，政府宣布停止上班期間，外送平台業者應即時通知外送員停止工作，違規可依「台北市外送平台業者管理自治條例」第12條處最高10萬元罰鍰。

▼台北市勞動局提醒，政府宣布停止上班期間，外送平台業者應即時通知外送員停止工作。（圖／記者林敬旻攝）