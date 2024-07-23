東港碼頭至高鐵左營站計程車共乘　2路線正式啟動

▲屏東首推2條計程車共乘服務。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣2條「屏東火車站—農業科技園區」、「東港碼頭—高鐵左營站」計程車共乘路線上路了！高雄區監理所邀集屏東縣政府、臺鐵公司、農業科技園區及台灣大車隊，於今(23)日在屏東火車站舉辦通車典禮，宣布正式啟航。

高雄區監理所李所長瑞銘蒞臨表示，屏東是農漁大縣，屏東農業科技園區已吸引100多家廠商進駐，且近來在政府政策加持下吸引就業人口，可望像竹科成為重要的產業聚落，另外園區內的夢幻湖泊與綠地相結合及春節期間舉辦熱帶農業博覽會，均備受矚目帶動觀光客前往。東港碼頭一直以來是屏東縣往返小琉球重要交通樞紐，離島觀光發展有成，背包客盛行、遊客日益增加，對於交通的需求更是不可或缺。這次屏東監理站與屏東縣政府共同攜手成立屏東地區的計程車共乘營運服務，提供站點搭乘，2條路線往返都為直達接送，不僅增加交通運能、亦能達到節能減碳的目的。

共乘路線現由台灣大車隊提供營運服務，「東港碼頭—高鐵左營站」線為單向由東港碼頭至高鐵左營站，行車里程約37.9公里；「屏東火車站—農業科技園區」線為雙向服務，行車里程約8.9公里，車資以屏東縣共乘計程車費率計算分攤原則，「東港碼頭—高鐵左營站」線1人1,000元，2-5人按搭乘每人均分車費；「屏東火車站—農業科技園區」線1人300元，2-5人按搭乘每人均分車費，相關乘車資訊請洽台灣大車隊洽詢。

每路線均有設置計程車共乘專屬站牌及計程車排班區，共乘計程車也有共乘識別LOGO，歡迎民眾共乘服務體驗，節能減碳，共同為地球暖化盡一份心力！