欠繳351件11萬罰鍰「囂張趴走」　拔牌扣車！屏東霸王車主慘了

▲屏東監理站查扣車牌 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地區近期發現許多車輛已被監理單位註銷牌照，卻依然違規上路，屏東監理站與屏東縣政府警察局跨機關合作，加強取締這些既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走的「霸王車」。

最近，屏東一位車主欠繳351件交通違規罰鍰合計11萬8千餘元與多筆稅金未繳，且又未依規定驗車，車牌業遭到註銷，但仍四處趴趴走，警方透過「註銷號牌即時通報取締機制」成功鎖定該車停放在屏東市停車格，由屏東監理站及屏東縣政府警察局現場收繳註銷車牌，後續並通知法務部行政執行署進行查封扣車。

屏東監理站羅振瑞站長指出，遭註銷牌照車輛中，有95%是未依規定辦理定期檢驗，在這種車況不明及未投保強制險的狀態下仍上路行駛，就如同一顆不定時炸彈在道路上橫行，所以目前該所通報系統是專案鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及違規罰鍰欠繳、欠稅（費）大戶義務人的車輛為目標，透過科技通報精準定位車輛位置，跨機關進行拔牌查扣，除了可促進實踐公法債權收繳，也終結違規行為，提升道路交通安全。

該監理站特別呼籲民眾行車務必遵守交通規則，及應按期繳納稅費，若欠繳交通罰鍰或稅費者，在收到催繳通知後應儘速補繳納，否則名下財產隨時可能被依法強制執行。