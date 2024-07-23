　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠繳351件11萬罰鍰「囂張趴走」　拔牌扣車！屏東霸王車主慘了

▲屏東監理站查扣車牌 。（圖／屏東監理站提供）

▲屏東監理站查扣車牌 。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地區近期發現許多車輛已被監理單位註銷牌照，卻依然違規上路，屏東監理站與屏東縣政府警察局跨機關合作，加強取締這些既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走的「霸王車」。

▲屏東監理站查扣車牌 。（圖／屏東監理站提供）

最近，屏東一位車主欠繳351件交通違規罰鍰合計11萬8千餘元與多筆稅金未繳，且又未依規定驗車，車牌業遭到註銷，但仍四處趴趴走，警方透過「註銷號牌即時通報取締機制」成功鎖定該車停放在屏東市停車格，由屏東監理站及屏東縣政府警察局現場收繳註銷車牌，後續並通知法務部行政執行署進行查封扣車。

屏東監理站羅振瑞站長指出，遭註銷牌照車輛中，有95%是未依規定辦理定期檢驗，在這種車況不明及未投保強制險的狀態下仍上路行駛，就如同一顆不定時炸彈在道路上橫行，所以目前該所通報系統是專案鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及違規罰鍰欠繳、欠稅（費）大戶義務人的車輛為目標，透過科技通報精準定位車輛位置，跨機關進行拔牌查扣，除了可促進實踐公法債權收繳，也終結違規行為，提升道路交通安全。

該監理站特別呼籲民眾行車務必遵守交通規則，及應按期繳納稅費，若欠繳交通罰鍰或稅費者，在收到催繳通知後應儘速補繳納，否則名下財產隨時可能被依法強制執行。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
LIVE／凱米發陸警！3區颱風假機率高　氣象署最新說明
快訊／凱米陸上警報發布！　4縣市首波警戒範圍
一圖看凱米各地風雨時程　登陸宜蘭機會高
「去年唯一沒有颱風假」縣市！　他怒喊：放假就發1500份雞排
快訊／公路局30歲員工沒上班　破門驚見已死...母嚇到無法言
全台唯一！「會閃颱風的超商」啟動撤離
快訊／台灣黑道幫主逃大陸　已遭槍決伏法
快訊／雙北8點宣布！　明放不放颱風假
快訊／是否停班課？　基隆、桃園今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫郭台銘參選總統連署送米酒　「低於30元標準」4人仍遭起訴

彰化有機農場變毒窩！「扦插法」種大麻　查扣市價6千萬成品

4千元幫女兒賄選「只買1票」　宜蘭議員父判2.5年定讞須入獄

快訊／台南新市區生民宅火警濃煙狂竄　消防破門搶救

內湖男給錢15次遭詐近400萬　警方逮到1男1女

年輕女網友考照割盲腸要借錢　61歲農匯款援助...警查帳真相曝

快訊／公路局員工2天沒上班　破門驚見他死亡...母嚇到無法言語

地震形成堰塞湖！凱米颱風將來襲 　民眾勿入木瓜溪萬里溪溪床

3中醫師助詐保727萬　病患看病不領藥...拿來換3C產品、按摩椅

火燒玉井佛堂釀7死2傷！絕命死神曾文彥3度逃死　更二審仍判無期

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

幫郭台銘參選總統連署送米酒　「低於30元標準」4人仍遭起訴

彰化有機農場變毒窩！「扦插法」種大麻　查扣市價6千萬成品

4千元幫女兒賄選「只買1票」　宜蘭議員父判2.5年定讞須入獄

快訊／台南新市區生民宅火警濃煙狂竄　消防破門搶救

內湖男給錢15次遭詐近400萬　警方逮到1男1女

年輕女網友考照割盲腸要借錢　61歲農匯款援助...警查帳真相曝

快訊／公路局員工2天沒上班　破門驚見他死亡...母嚇到無法言語

地震形成堰塞湖！凱米颱風將來襲 　民眾勿入木瓜溪萬里溪溪床

3中醫師助詐保727萬　病患看病不領藥...拿來換3C產品、按摩椅

火燒玉井佛堂釀7死2傷！絕命死神曾文彥3度逃死　更二審仍判無期

嘉義市強化路口科技執法！件數減少16%　有效降低事故發生

中颱凱米「強勢叩關宜花陸地」　風雨侵台時程一次看

凱米進逼！新北勞工局3大提醒　颱風天上班建議加給工資

拜登退選北京「不評論內政」　官方智庫：賀錦麗「接盤俠」具3優勢

一顆子彈打醒民主黨！　沈富雄揭「副手這樣選」：選情開始有希望

台泥非洲新廠啟用　年產120萬噸水泥、每噸減碳40％

卓榮泰連線縣市長！關心花蓮震後颱風整備　提醒民眾凱米雨大風強

俄12士兵吃「毒西瓜」遭毒殺！烏克蘭抵抗組織下藥　30人住院

國民黨團擬8／16召開兩周臨時會！　聚焦選罷法、NCC人事案

幫郭台銘參選總統連署送米酒　「低於30元標準」4人仍遭起訴

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

社會熱門新聞

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

驚悚瞬間曝光！台中19歲外送員撞拖板車破頭慘死

北車驚見大片鮮血　女子跌倒送醫

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

礁溪協天廟主委遇襲「遭斧頭砍膝」

快訊／板橋16歲少年租屋處遭砍　警逮2人到案

父偷人妻17年　「風流債」兒子還

快訊／台中外送員撞上拖板車　破頭慘死

即／高雄貨車碰撞機車！女騎士遭碾亡

北市府失能！　柯市府「性侵受害女童」人數暴增

即／公路局員工2天沒上班　破門驚見已死亡

當眾扒童褲！幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

新北軍用雲豹裝甲車撞車！小車慘況曝

更多熱門

相關新聞

自費講習扣抵違規點數　線上預約快速便利

自費講習扣抵違規點數　線上預約快速便利

配合113年5月29日總統公布道路交通管理處罰條例修正通過，並於同年6月30日施行之道路交通管理條例第六十三條第四項，交通部公路局自今7月1日起開放民眾線上預約「自費講習扣抵違規點數」，凡汽車駕駛人於1年內違規記點數6點至11點(未達12點)者，可至道路安全講習系統(網址:slp.mvdis.gov.tw)申請扣點講習，或至監理服務網/交通違規/道安講習相關/道路安全講習系統平台連結申請報名。

屏東警、監查獲白牌車攔客　車資1千至少罰10萬

屏東警、監查獲白牌車攔客　車資1千至少罰10萬

屏東監理站+東港警聯合稽查　告發58件

屏東監理站+東港警聯合稽查　告發58件

花蓮男深夜全裸校園趴趴走　校工嚇壞報警送辦

花蓮男深夜全裸校園趴趴走　校工嚇壞報警送辦

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

即／極度危險犯抓到了！簡郁紘趴趴走4天新莊落網

關鍵字：

屏東監理站車牌鉒銷趴趴走

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

快訊／氣象署宣布「11:30發布凱米陸上警報」

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面