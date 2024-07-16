自費講習扣抵違規點數　線上預約快速又便利

▲自費講習扣抵違規點數，線上預約 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

配合113年5月29日總統公布道路交通管理處罰條例修正通過，並於同年6月30日施行之道路交通管理條例第六十三條第四項，交通部公路局自今7月1日起開放民眾線上預約「自費講習扣抵違規點數」，凡汽車駕駛人於1年內違規記點數6點至11點(未達12點)者，可至道路安全講習系統(網址:slp.mvdis.gov.tw)申請扣點講習，或至監理服務網/交通違規/道安講習相關/道路安全講習系統平台連結申請報名。

屏東監理站站長羅振瑞表示，扣抵講習上課時數為3小時，費用新台幣600元。完成講習後，扣抵違規點數2點。自記違規點數達6點之日起算，1年內以申請自費2次為限。有需要的民眾多多利用線上申請扣點講習。

屏東監理站提醒，報到應備文件：身分證正本或駕駛執照或其他可辨識身分證明文件(如健保卡、護照、入出境許可證、居留證、中華民國就業金卡等)親自報到接受講習，不得請他人替代，並請準時參加，逾時則不受理報到。

另需注意的是，受訓人員因正當理由未能上課，以實際上課之日起算，其未逾全部講習時數三分之一者，得退還講習費用半數。在班時數已達全部講習時數三分之一(含)以上者，不予退費。