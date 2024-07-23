視察漢光演習「強化平時訓練」　賴清德：讓世界看見守護台灣的決心

▲賴清德今以三軍統帥身分，到花蓮佳山基地視導漢光40號演習。（圖／翻攝賴清德臉書，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

為期5天的漢光演習，今（23日）進入第二天，總統賴清德上午赴花蓮佳山基地視察，為國軍加油打氣，讓國人及全世界看見國軍守護國家的決心。受到凱米颱風逼近影響，東部地區部分科目遭到取消，他希望，除了透過漢光演習，國軍應在平時的訓練持續強化戰力。

賴清德在臉書發文表示，為期5天4夜的「漢光40號演習」在昨天登場，這是他第一次以三軍統帥的身分參與操演。這次演習，特別以「無劇本、實戰化」的方式，來因應敵情威脅變化，以驗證全體國軍的應變能力。

賴清德提到，今天到花蓮佳山基地，實地了解「去中心化指揮管制」、「洞庫潛力裝掛」、「跑滑道搶修」、「整體防空暨海空電子戰」和「傷患檢傷後送」等演練。

受凱米颱風逼近影響，賴清德說，部分的演練科目有所調整，但面對未來國際局勢更加複雜的變化與挑戰，他希望，國軍除了透過漢光演習，更要在平時的訓練中，持續強化整體戰力，共同守護國家主權及民主自由價值。

賴清德說，每一位國軍弟兄姊妹，都是守護國家安全的重要力量，感謝國軍的努力和付出，展現「民主衛士」精神，不僅讓國人安心，更讓世界看見國軍守護國家的決心。