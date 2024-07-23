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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝燦系廢票挑釁、英系發文看戲　黃揚明：賴清德是全代會最大輸家

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲總統賴清德出席民進黨全代會開幕。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者郭運興／台北報導

民進黨全代會落幕，非賴系的陳亭妃爆冷拿下中常委席次，而親賴系卻因燦系廢票失去一席。對此，媒體人黃揚明昨（22日）表示，燦系市議員呂林小鳳，因同為民進黨的婆婆呂邱葉（前桃園縣議員）、鄭文燦相繼入獄，讓她感到失望，才投出明顯挑釁意味的廢票，而英系要角更在臉書寫下「失誤連連」四個大字，代表英系正在看好戲，這整個局面，最大的輸家就是賴清德。

黃揚明於節目《57爆新聞》表示，被質疑投廢票的燦系桃園市議員呂林小鳳，她同為民進黨籍的婆婆呂邱葉，去年因為纏訟30年的貪污案件，入獄服刑，所以不只鄭文燦，在民進黨執政下入獄，這些事件都讓她感到難過、失望。

黃揚明指出，所以呂林小鳳這次投廢票的作法，就是要讓大家看出挑釁意味明顯，府院黨內高層得知非常生氣，因為明明才去過桃園固盤燦系，結局竟是親賴系少一席、新潮流氣氛低迷，黨內只能定調是「誤投」，不再談起這件難看的事。

黃揚明說，這次全代會，正國會與新潮流都因廢票缺少該有的席次，英系要角更在臉書寫下「失誤連連」四個大字，代表英系正在看好戲，這整個局面，最大的輸家就是賴清德。

另外，黃揚明分析，民進黨權力結構除了「10席票選中常委」，還有「7席當然中常委」，而當然中常委，親賴系的有柯建銘與吳思瑤2席，而陳其邁、黃偉哲、翁章梁、莊瑞雄這4席都是非賴系。

黃揚明總結，所以，扣掉賴清德自己的一席，「當然中常委」非賴系與親賴系正好差兩席，打平「票選中常委」的兩席差距，這樣若未來什麼事情需要動用表決，賴清德必須扮演關鍵角色，親自投票，這也是全代會結果讓高層難看的原因，黨內破口就在這邊。

▼民進黨「當然中常委」席次。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼民進黨「當然中常委」席次。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▼民進黨「票選中常委」名單。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼民進黨全代會各派系中常委當選名單。（圖／記者郭運興製圖）

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